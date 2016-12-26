Внешнеполитические итоги года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Конец года ознаменовался чрезвычайным и трагическим событием для России: в Турции в результате вооруженного нападения был убит посол РФ Андрей Карлов. Это произошло на фоне потепления отношений Москвы и Анкары, обе столицы признали, что атака на российского посла имела целью поссорить две страны, и заявили о намерении не допустить подобного развития событий.

Кроме того, в течение года внимание всего мира было приковано к американским выборам, на которых неожиданно победил эксцентричный миллиардер Дональд Трамп, попыткам победить террористов в Сирии, которые имели определенный успех, и урегулированию на Украине, не сдвинувшемуся с мертвой точки. РИА Новости подводит итоги этого года и предлагает свой взгляд на его главные внешнеполитические события.

Атака на Россию

Убийство посла РФ в Турции , произошедшее под занавес 2016 года, по мнению большинства экспертов, стало не только главным событием года уходящего, но и может стать определяющим для многих процессов в году наступающем.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

Трагическую гибель Карлова осудили многие мировые лидеры, включая избранного президента США Дональда Трампа, слова соболезнования прозвучали в штаб квартирах ООН, НАТО, Европарламенте. При этом нападение на российского дипломата произошло менее чем за сутки до переговоров в Москве главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским и турецким коллегами. Тогда многие поспешили заявить, что этот теракт если не сорвет переговоры, то сильно осложнит достижение итоговой договоренности, однако на итоговой пресс-конференции было заявлено не только о согласовании мер по урегулированию в Сирии, но и подчеркнуто, что именно этот трехсторонний формат стал наиболее эффективным в его достижении.

Турецкое руководство на всех уровнях осудило убийство Андрея Карлова, при этом подчеркивалось, что этот теракт не сможет нанести ущерб двусторонним отношениям. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Москва и Анкара "не должны позволить организаторам этого преступления достичь своей цели". Стоит отметить, что сам Карлов руководил российской дипмиссией в период кризиса в российско-турецких отношениях, наступившего после инцидента со сбитым в Сирии бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года. Он отстаивал твердую позицию России, которая требовала извинений от турецкой стороны. В то же время, не теряя надежду на то, что отношения двух стран в итоге нормализуются, он сделал все от него зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее.

Потепление отношений с Турцией



Карлов посмертно удостоен звания Героя России, его именем решено назвать не только выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где он трагически погиб, но и улицу в турецкой столице, где расположено российское посольство. В самом диппредставительстве, как и в других российских дипмиссиях по всему миру введены усиленные меры безопасности. При этом убийство российского посла подняла волну обсуждения о том, насколько в принципе защищены загранпредставительства РФ. Согласно Венской конвенции ответственность за безопасность дипломатов лежит на принимающей стороне, однако в данный момент стало очевидно, что российская сторона должна предпринять дополнительные меры для того, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.

Потепление в отношениях РФ и Турции наметилось летом 2016 года. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в июне направил российскому руководству письмо с извинениями за сбитый над Сирией Су-24. Глава МИД Турции Чавушоглу в свою очередь заявил, что намерен лично принести извинения вдове пилота.

После телефонного разговора с Эрдоганом в начале июля президент РФ Владимир Путин проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой. В августе Москва начала поэтапно отменять ограничения в отношении турецких производителей.

По мере нормализации российско-турецких отношений поток российских туристов, посещающих Турцию, вновь начал расти: с января по октябрь 2016 года Турцию посетили более 750 тысяч российских граждан. Самым большим ожиданием Анкары является вопрос отмены визового режима с Россией.

Ключевым направлением взаимодействия двух стран остается сотрудничество в сфере энергетики. 10 октября стороны подписали межправительственное соглашение по проекту строительства магистрального газопровода "Турецкий поток". Возобновился также контакт по вопросам развития ситуации в Сирии, идет постоянный обмен мнениями относительно урегулирования сирийского кризиса.

Путч а ля тюрк



Одним из самых громких и точно самым неожиданным событием лета уходящего года стала неудавшаяся попытка военного переворота в Турции. В ночь на 16 июля группа мятежников блокировала центральные улицы и мосты в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов, применив танки и вертолеты. Путчисты захватили один из центральных телеканалов, взяли в плен начальника генштаба и обстреляли здание парламента.

К утру мятеж был подавлен. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения. В стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в США, и потребовали от Вашингтона его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих, закрыты десятки средств массовой информации.

Сразу после переворота турецкие власти говорили о возможности применения к участникам путча смертной казни, однако во многом под давлением Еврокомиссии, заявившей, что если Турция восстановит смертную казнь, ЕС немедленно остановит процесс присоединения страны к европейскому блоку, действующий с 2004 года мораторий отменен не был. Первые судебные слушания по делу о попытке переворота пройдут в начале 2017 года.

На следующий день после неудавшегося путча президенты России и Турции обсудили его в ходе телефонного разговора. Путин выразил Эрдогану соболезнования "по поводу многочисленных человеческих жертв как среди мирных граждан, так и со стороны представителей сил правопорядка, противостоявших заговорщикам, а также пожелания скорейшего восстановления устойчивого конституционного порядка и стабильности в Турции". Путин в беседе подчеркнул принципиальную линию РФ на категорическую недопустимость в жизни государства антиконституционных действий и насилия.

Антитеррор

2016 год во многом прошел под лозунгом борьбы с терроризмом, что нашло воплощение в активизации наступления правительственных сил в сирийском Алеппо и иракском Мосуле. "Баталии" за эти два города, которые считаются ключевыми оплотами запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра", проходили как "на земле", так и на дипломатических площадках в разных точках мира. Особое внимание в этом контексте было приковано к продолжительному переговорному процессу между РФ и США, которые на сегодняшний день по праву считаются наиболее влиятельными игроками в ближневосточном урегулировании.

Обстановка в сирийском Алеппо, захваченном террористами в 2012 году, чрезвычайно обострилась в конце текущего года, однако благодаря активному наступлению сирийской армии при помощи российских ВКС город может начать 2017 год свободным от террористов, даже несмотря на отсутствие значительных успехов на дипломатическом треке. 16 декабря российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил об окончании операции по освобождению города от боевиков, после этого из восточного Алеппо начался выход боевиков и членов их семей, а также эвакуация мирного населения. Вывод боевиков из Алеппо проходит под наблюдением и при содействии МККК и российского Центра примирения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс вывода боевиков из Алеппо завершается, по данным главы МИД Турции, из освобожденного города уже эвакуированы более 37 тысяч человек.

Ситуация в Сирии меняется каждый день, при этом ясно, что помощь российских ВКС, находящихся в САР уже более года, в значительной степени решила исход сирийского противостояния в пользу правительственной армии. Россия, которая с 30 сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада наносит авиаудары по объектам террористов в Сирии, оказывает Дамаску не только военную, но и гуманитарную поддержку. Москва активно помогает мирному населению, кооперируя свои действия местными и международными гуманитарными организациями. Сирийский президент ранее заявил, что освобождение Алеппо стало важнейшим историческим событием, и сравнил его с делением истории на время до Рождества Христова и после него.

Усиление военных действий в Алеппо отвлекло сирийскую армию от освобожденной в прошлом году Пальмиры, что дало возможность боевикам перебросить свои силы из района Ракки и вновь захватить. Также крупные резервы и бронетехника группировки ИГ была переброшена к Пальмире из района Дейр эз-Зор. Президент РФ заявил, что происходящие в Пальмире в последнее время события являются результатом несогласованности действий коалиции во главе с США, сирийских властей и России. При этом, по информации российского Генштаба, многократные атаки боевиков ИГ на Пальмиру отбиты и сирийские войска при поддержке ВКС России стабилизировали ситуацию в районе Пальмиры.

Вторая половина 2016 года ознаменовалась также ожесточением боестолкновений в Мосуле, который часто называют "столицей ИГ" в Ираке. Операция по освобождению города от боевиков "Исламского государства", захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября. Штурм Мосула осуществляют сразу несколько силовых ведомств Ирака при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США. Согласно прогнозам командования коалиции, операция может продлиться еще два месяца. Жители города всеми возможными путями пытаются бежать из Мосула, им не хватает продовольствия, питьевой воды, медикаментов. С момента начала операции город покинули более 55 тысяч человек, боевики убивают мирных жителей, которые остаются в городе, но не хотят с ними сотрудничать. Простые люди стали живым щитом для террористов, которые лишь благодаря его наличию так долго смогли удерживать свои позиции.

Детективная история



Сирийское урегулирование в этом году стало центральной темой в контактах РФ и США, судя по количеству встреч и телефонных звонков (в сумме не менее 70) основных переговорщиков – глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Джона Керри. Еще в феврале стороны договорились об установлении режима прекращения боевых действий в Сирии, определении границ территорий, удерживаемых "Джабхат-ан-Нусрой" и ИГИЛ (террористические группировки, запрещенные в РФ), продолжении ударов по террористам, создании целевой группы МГПС по прекращению огня, создание горячей линии связи между авиабазой Хмеймим и американской аналитической группой в Аммане (Иордания).

В сентябре был согласован пакет документов, в соответствии с которым предполагалось восстановить режим прекращения боевых действий, синхронизировать отвод подразделений правительственных войск и умеренной оппозиции от дороги "Кастелло", организовать гуманитарный доступ в Алеппо, создать совместный центр РФ и США для планирования совместных ударов по объектам террористов.

В начале декабря американская сторона выступила с предложениями по нормализации ситуации в сирийском Алеппо, где идут ожесточенные бои правительственной армии с боевиками. Планировалось, что сначала эксперты РФ и США согласуют маршруты и сроки выхода боевиков из города, после чего в городе вступит в силу режим прекращения огня.

Ни одна из февральских, сентябрьских и декабрьских договоренностей не была выполнена из-за деструктивной позиции Вашингтона. Лавров заявил, что российско-американские договоренности по Сирии напоминают ему детективную историю и признался, что, судя по всему, серьезного разговора на эту тему с нынешней администрацией США у России не получается. Разрешить сирийский кризис попытались в формате РФ, Иран, Турция — 20 декабря в Москве прошли переговоры глав МИД и Минобороны трех стран. "Думаю, этот канал может стать более эффективным, нежели наши уже многомесячные бесплодные посиделки с американскими коллегами", — отметил российский министр.

Межсирийские недоговоренности



В начале 2016 года была надежда на то, что параллельно с борьбой с террористами в Сирии удастся запустить политический диалог о будущем устройстве этой страны. В Женеве прошло три (в феврале, марте и апреле) раунда межсирийских переговоров, в которых приняли участие представители Дамаска, а также оппозиционных групп. Общаться напрямую они, правда, отказались, предпочитая обмениваться мнениями при посредничестве спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры.

Ожидалось, что к концу лета стороны выйдут и на прямые переговоры, начнут выработку документов по будущей конституции Сирии. Но в ходе апрельского раунда одна из ключевых оппозиционных групп — Высший комитет по переговорам — заявил, что не видит смысла в дальнейших консультациях и будет "ждать изменений в стране".

С тех пор так и ждут. Сначала было впечатление, что консультации в Женеве скоро все-таки возобновятся. Говорили о мае, потом — об июне, затем — о начале осени, но со временем тема очередного раунда стала обсуждаться все реже и реже. Сирийская оппозиция по-прежнему отказывается идти на диалог, выдвигая различные предварительные требования, например – уход в отставку сирийского президента Асада. В ООН же то говорят, что сначала нужно устойчивое прекращение огня в Сирии, то просят об улучшении гуманитарной ситуации, то указывают на ситуацию в Алеппо. В итоге дело с мертвой точки не сдвинулось.

В Москве неоднократно высказывали обеспокоенность таким развитием событий. "Наши коллеги из Организации Объединенных Наций, которым поручено проводить инклюзивные межсирийские переговоры, по каким-то причинам не могут это сделать. Мы не можем ждать бесконечно, будущее Сирии должны определить сами сирийцы", — заявлял, в частности, глава МИД РФ Лавров.

Украина неурегулированная



Урегулирование на Украине все еще далеко от завершения. 2016 год так и не принес подвижек в выполнении минских договоренностей, а в Минобороны Украины вообще заявили, что ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что отправных точек для восстановления доверия в решении украинского кризиса пока нет.

В этом году министры иностранных дел четыре раза встречались в "нормандском формате", а под конец года, в октябре, встретились и главы государств. Тогда была поставлена задача до конца ноября этого года разработать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон. Но эта карта так и не была разработана. Стороны вновь обменялись взаимными обвинениями. Так, глава МИД РФ заявил о необходимости прекратить саботаж минских договоренностей, а глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что дискуссия по "дорожной карте" была непродолжительной из-за разночтений по ее принципиальным вопросам. Наболевший вопрос организации выборов в Донбассе также повис в воздухе. По мнению Климкина, в нынешних условиях это видится лишь в далекой перспективе.

Тем не менее, несмотря на довольно вялый процесс по Украине, "нормандский формат" остается единственной международной площадкой по урегулированию кризиса, а минские договоренности (альтернативы которым, как об этом заявляют политики, нет), судя по всему, будут продлены на 2017 год.

Не ждали Трампа



Одним из самых больших внешнеполитических сюрпризов уходящего года, безусловно, является победа эксцентричного миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США. Он обошел своего противника Хиллари Клинтон, кажется, вопреки всему. Против Трампа ополчился практически весь истеблишмент Республиканской партии, от которой он и выдвигался. Лидеры западных стран-партнеров США чуть ли не в открытую поддерживали кандидата от демократов, общаясь с ней как с фактически действующем американским лидером. Без преувеличения все так называемые качественные американские СМИ не скрывали своих симпатий к Клинтон, некоторые медиа, например, журналы Vanity Fair и The New Yorker, прямо призывали за нее голосовать. В победе Клинтон не оставалось сомнений почти ни у кого: победу экс-госсекретаря США и бывшей первой леди Америки предрекали все опросы общественного мнения. Но народ решил иначе: Трампу удалось "взять" даже те штаты, которые последние годы традиционно отдавали предпочтение демократам.

Предвыборная гонка в США в этот раз была беспрецедентной по многим показателям. Пожалуй, никогда еще противостояние не было настолько "грязным": война компроматов приобрела поистине космические масштабы, кандидаты позволяли в адрес друга личные оскорбления. Важнейшей темой в гонке за президентское кресло стали отношения с Россией, что практически не случалось ранее. Официальный Вашингтон и штаб Клинтон обвинили Москву во вмешательстве в выборы путем хакерских взломов, не предоставив никаких доказательств. Действующий президент, как правило, остается в стороне от предвыборной гонки, но и этот обычай на этот раз был нарушен: Обама активно участвовал в кампании за Клинтон.

Теперь Трампу предстоит сформировать свою команду. Международному сообществу остается лишь ждать, когда избранный президент непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей.

Однако некоторые выводы о будущей внешней политике США можно сделать из уже прозвучавших заявлений избранного лидера. Так, Трамп пообещал инициировать выход его страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), заявил о необходимости диалога с Москвой и высказал претензии в адрес ряда членов НАТО за недостаточный финансовый взнос с бюджет организации.

Brexit

В Великобритании 23 июня прошел референдум по вопросу о членстве страны в ЕС. Победу на плебисците одержали сторонники Brexit. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, Великобритания может задействовать статью 50 Лиссабонского соглашения для начала процедуры выхода из ЕС к концу марта следующего года. Соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза в таком случае может быть достигнуто к октябрю 2018 года.

Исследователи предрекают крупные потери для подданных Великобритании от выхода страны из ЕС, в частности, согласно материалам Института фискальных исследований Соединенного Королевства, каждая британская семья потеряет £1,250 ежегодно после выхода страны из Евросоюза. Сообщается, что в течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет 3,7%. В Европейском банке реконструкции и развития полагают, что возможное замедление британской экономики вследствие Brexit в среднесрочной перспективе может отразиться на сокращении ВВП в еврозоне.

Мэй не захотела ставить на голосование британских законодателей вопросы, связанные с условиями выхода страны из ЕС, в связи с этим парламентарии обеспокоены, что, несмотря на заверения премьер-министра в том, что Британия будет стремиться сохранить место в составе единого европейского рынка, она все же может предпочесть "жесткий Brexit".

Пророссийский поворот в Европе

Одними из неожиданных событий в уходящем году стали победы на выборах симпатизирующих России политиков в Болгарии и Молдавии, и это несмотря на зашкаливающий уровень антироссийской кампании в европейских СМИ, а также вопреки достаточно прохладным отношениям, которые сложились в последнее время между РФ и этими странами.

Новым главой Молдавии стал сторонник стратегического партнерства с Российской Федерацией, лидер Партии Социалистов Игорь Додон, который, впрочем, заявил, что это не означает, что Молдавия будет портить отношения с Евросоюзом.

В Болгарии к власти пришел генерал Румен Радев, он новичок в политике и пока четко не сформулировал свою программу. В ходе своей предвыборной кампании он занял нейтральную позицию, заявляя, что поведет страну по пути независимости, без оглядки на Россию и США. После того как в начале этого года он выступил с пророссийскими заявлениями, делая акцент на длительных культурных, исторических и политических связях двух стран, его стали относить к политикам, симпатизирующим Москве. В Кремле заявили, что надеются на появление новых совместных экономических проектов при новом президенте Болгарии.

Неожиданной стала и победа на праймериз "самого пророссийского кандидата" во Франции — экс-премьера Франсуа Фийона, который будет баллотироваться на президентских выборах весной 2017 года. По многим пунктам социальной и экономической повестки взгляды Фийона схожи с позициями его соперников из лагеря правых и центристов, но из-за мнений по внешнеполитическим вопросам экс-премьера в ходе кампании называли "самым пророссийским кандидатом". Не ставя под сомнение стратегический союз с США, Фийон называет абсурдной и провальной политику нынешнего руководства Франции по отношению к России. Кроме того, он не боится призывать к восстановлению контактов с президентом Сирии ради победы над ИГ.

20 век закончился: Фидель ушел

Один из самых харизматичных революционеров двадцатого столетия Фидель Кастро, правивший Кубой почти 50 лет, ушел из жизни в конце ноября в возрасте 90 лет. В стране был объявлен национальный траур, в течение девяти дней урна с прахом Фиделя проследовала по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые в январе 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.

После его смерти многие мировые лидеры говорили, что с Фиделем ушла целая эпоха. Кто-то вспоминал его добрым словом, кто-то, наоборот, радовался смерти, но равнодушным уход из жизни патриарха революционной и политической сцены мира не оставил никого. С наибольшей критикой в адрес Фиделя обрушились американские политики — избранный президент Трамп назвал его "диктатором" и пригрозил разорвать соглашение об улучшении отношений, если кубинские власти не улучшат жизнь людей.

В России, наоборот, выражали уверенность, что после смерти Фиделя направление политики Кубы не изменится и на развитии двусторонних отношений Москвы и Гаваны никак не скажется. Аналитики также считают, что на внешнеполитический курс острова уход из жизни кубинского лидера в ближайшей перспективе не окажет серьезного влияния, его брат Рауль — глава Госсовета и Совета министров — призвал соотечественников, воодушевленных примером "непобежденного Фиделя", продолжать строить социализм.