Итоги года: российская экономика оказалась стойкой

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости/Прайм. Високосный год оказался не так уж суров к российской экономике и под занавес даже может преподнести сюрпризы: спад ВВП будет меньшим, чем в начале года ожидали аналитики, а инфляция и вовсе замедлится до рекордных минимумов. Наметившийся рост инвестиций и промышленности на фоне роста цен на нефть позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.

Уходящий год вновь сопровождался несбывшимися надеждами простых россиян — реальные доходы продолжили падение, а вместе с ними так и не ожил потребительский рынок. Но в целом российская экономика продемонстрировала выдержку, считают аналитики.

Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2016 года спад ритейла на 4,6%, снижение реальных доходов населения на 5,6% при росте реальных зарплат на 0,3%.

"Этот год можно назвать годом стабилизации. Экономика проявила завидную устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. Лучше ожиданий оказались почти все основные показатели – ВВП, динамика частного потребления, зарплат и занятости, а также промпроизводство", — считает главный аналитик ING Дмитрий Полевой.

Приятная неожиданность



В декабре 2015 года аналитики были очень пессимистичны и предсказывали российской экономике в 2016 году спад до 2% при нефти 30-35 долларов за баррель, при более высоких ценах на "черное золото" (50 долларов за баррель) осторожно говорили о выходе на около-нулевую динамику ВВП.

Именно поэтому начавшееся восстановление экономики при среднегодовой нефти в 42 доллара за баррель оказалось непредвиденным событием, признался аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

"Основной сюрприз для меня в том, что ВВП восстанавливается темпами намного быстрее, чем я ожидал. Причина этого не очень очевидна, ведь внутренний спрос еще очень слабый", — рассказал он.

Официальный прогноз Минэкономразвития по ВВП на 2016 год – спад на 0,6%. Динамика сокращения экономики в 2016 году замедлялась весь год, как в квартальном, так и в годовом выражении.

Аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина, напротив, отмечает, что хотя спад ВВП в текущем году не будет таким драматичным, как в 2015 году, когда экономика упала на 3,7%, темпы адаптации все еще оставляют желать лучшего.

"Судя по всему, падение ВВП по итогам этого года будет порядка 0,5-0,6%. Восстановление оказалось не таким быстрым, как изначально планировалось, и тут ключевой элемент, который сказывается сейчас на российской экономике — это очень слабый потребительский спрос, который, конечно же, пострадал на фоне падения реальных доходов населения", — сказала она.

Если роста экономики еще предстоит дождаться, то инфляция уже по итогам 2016 года достигнет минимума за новейшую историю России и составит около 5,5%. Замедление инфляции продолжится и в следующем году, а значит и выход на целевой показатель ЦБ РФ в 4% видится вполне достижимым, указывают эксперты.

Рост будет



Минэкономразвития ожидает переход к устойчивому росту ВВП в будущем году — с 0,3% в первом квартале до 1,7% в четвертом квартале. В базовый вариант прогноза со средней ценой на нефть в 40 долларов заложен рост ВВП в 2017 году на 0,6%, в вариант "базовый плюс" с нефтью в 48 долларов – 1,1%.

Большинство аналитиков ожидают, что в 2017 году экономика России покажет рост более 1%.

"Некоторое улучшение внешнего фона вкупе с последними данными говорят о том, что экономика начала медленное возрождение, которое должно укрепиться в 2017 году. В следующем году и частное потребление, и инвестиции, и экспорт, и запасы должны показать умеренный рост. Однако их положительный вклад будет частично нивелирован восстановлением импорта, поэтому рост экономики, вероятно, составит около 1,5-1,7%", — говорит Полевой.

По словам главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослава Лисоволика, при благоприятном сценарии с ценой нефти в коридоре 55-60 долларов за баррель можно ожидать рост экономики на 1,5-2% в 2017 году. При более низкой нефти рост ВВП составит до 1%, ожидает он.

"В следующем году мы прогнозируем, что экономика выйдет уже на траекторию роста после того, как два года она падала, сейчас наш прогноз 1,9%", — согласна Стерина.

По мнению главного экономиста Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Алексея Девятова, рост экономики РФ может ускориться до 1,5-2%, причем ближе к верхней границе коридора.

Самые осторожные прогноз по темпам роста экономики на будущий год у Кошелева из Росбанка – по его оценкам он не дотянет до 1% и составит 0,7% и у Натальи Пороховой из АКРА – рост ВВП на 0,4% при нефти в 52 доллара.

Импортозамещение удалось



Основными драйверами роста экономики в следующем году станут промышленность, строительство и инвестиции, полагают аналитики.

Политика импортозамещения, многими изначально встреченная скептически, тоже приносит свои плоды, указывают эксперты. "Мы видим неплохие темпы роста по многим отраслям — это и легкая, и пищевая, и химическая промышленность, отчасти и машиностроение. История с импортозамещением, пусть нельзя сказать, что стала локомотивом роста, но определенный эффект все-таки есть, как показало время. И, честно говоря, есть в этом некий такой приятный сюрприз", — считает Девятов.

"Есть надежды и на то, что новые сектора, выигравшие от слабости курса рубля и импортозамещения, продолжат вносить все более заметный вклад в рост экономики, инвестиций и занятости", — говорит Полевой.

Вслед за оживлением в этих отраслях подтянутся и другие сектора экономики, в частности торговля и услуги. К умеренному росту потребления приведет и начавшийся рост реальных зарплат, относительная стабильность курса рубля и снижение инфляции, полагают эксперты.

Рубль и нефть стабильны



Риски обвала рубля, которые существовали в 2015 году и в первой половине 2016 года из-за волатильности цен на нефть, несколько снизились благодаря договоренностям нефтедержав по сокращению добычи, отмечают аналитики. Это дает основание надеяться на то, что курс рубля будет более или менее стабильным в новом году, уверены они.

"Для многих участников рынка стало сюрпризом, что, несмотря на долгие переговоры, ОПЕК сумела договориться о снижении нефтедобычи, что привело к довольно заметному росту цен на нефть. На следующий год прогнозируем среднюю цену нефти в размере 50 долларов за баррель, соответственно рубль будет в среднем по году примерно таким же, как в этом — 67,8 рубля за доллар", — считает Стерина из "Уралсиб Кэпитал".

Лисоволик из ЕАБР видит предпосылки для дальнейшего укрепления рубля, во-первых, за счет умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, во-вторых – за счет высоких цен на нефть.

"Риск снижения цен на нефть до 30 долларов становится теперь значительно меньшим после договоренностей ОПЕК, и это несколько ограничивает риск по обменному курсу. Рубль уже показал достаточно хорошее укрепление, думаю, что есть еще потенциал дальнейшего укрепления", — пояснил он.

Стоит ожидать укрепления рубля в первой половине года примерно до 60 рублей за доллар и некоторого ослабления во втором полугодии 2017 года, считает Лисоволик.

В свою очередь, Девятов из ЦЭФИР не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля при цене нефти около 50 долларов за баррель. "Я думаю, сейчас рубль немного сильнее, чем он должен быть при таких ценах на нефть. Наш прогноз, что все-таки немножко рубль ослабнет, в среднем мы ждем 67 рублей за доллар", — говорит он.

Год предвыборный – реформ не будет



Сегодня, как и предыдущие несколько лет, эксперты указывают на давно назревшую необходимость преобразований и запуска структурных реформ в экономике. Но власти, скорее всего, не пойдут на этот шаг в предвыборном 2017 году, полагают аналитики.

"Эффекты непонятные, риски высокие. Реформы, которые нужны — болезненные. Все неприятные реформы – повышение налогов, повышение пенсионного возраста — все это уйдет на лето 2018 года. Как только пройдут выборы, мы все эти инициативы увидим, а в 2019 году мы всё это ощутим на себе в полной мере", — считает Девятов.

Порохова из АКРА также признает, что в предвыборный год не принимаются серьезные изменения. В свою очередь, Полевой предупреждает о рисках того, что власти могут "заиграться с электоратом" в ходе избирательной кампании.

"Государству нужно выдержать баланс между достигнутой макроэкономической стабильностью и необходимостью стимулирования роста", — предупреждает Полевой.

По его мнению, в предвыборных реалиях равновесие может быть нарушено желанием краткосрочно улучшить ситуацию дополнительными бюджетными тратами, особенно если фактические доходы окажутся выше запланированных из-за более дорогой нефти.