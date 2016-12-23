Золото-2016: судьба Сухого Лога наконец определилась

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм, Денис Кожевников. Уходящий год, несмотря на ценовые "качели" на мировом рынке золота, стал удачным для российских компаний благодаря высокой рублевой цене на "желтый металл". Золотопромышленники РФ продолжали снижать себестоимость, запускать новые месторождения и строить планы на будущее. При этом наконец-то определилась судьба одного из крупнейших в РФ месторождений Сухой Лог. Ведущие игроки единодушно называют это событием года для отрасли.

История Сухого Лога уходит в далекие и "лихие" девяностые. Активное обсуждение условий разработки месторождения длилось последние несколько лет и завершилось в этом году долгожданным объявлением аукциона. Он назначен на 26 января. Заявки на него Роснедра принимают до 28 декабря.

Сухой Лог содержит 1953 тонны прогнозных ресурсов золота по категориям B+C1+C2 и 1541 тонну серебра. Забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%.

На мировом рынке золота в уходящем году сбылись как самые оптимистичные, так и самые мрачные прогнозы. В начале года эксперты ожидали умеренного роста цен на "желтый металл", но к середине года котировки уже взлетели почти на 300 долларов, или на 25% с начала года. Однако к концу года цены развернулись и упали почти на 200 долларов. При этом впервые ценой на мировом рынке управлял инвестиционный, а не ювелирный спрос.

Полюс

Крупнейшая в РФ золотодобывающая компания "Полюс", которая под конец 2015 года "съехала" с Лондонской биржи, в 2016 году занялась размещением акций на бирже Московской и получила первый уровень. Одним из требований биржи к бумагам такого уровня является наличие не менее 10% акций компании в свободном обращении. В настоящее время free float "Полюса" составляет порядка 5%, поэтому компания решила увеличить уставный капитал путем размещения по открытой подписке дополнительных акций.

"Наша приверженность высоким стандартам корпоративного управления была оценена Московской биржей, которая перевела акции "Полюса" в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также включила их в базу расчетов индексов РТС и ММВБ", — заявил "Вестнику Золотопромышленника" старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин.

Основным событием года для компании он назвал перезагрузку системы корпоративного управления после смены холдинговой компании группы. "В обновленный совет директоров ПАО "Полюс" вошли три независимых директора, были сформированы комитеты при совете директоров, утверждена новая дивидендная политика", — перечислил Стискин.

Также в уходящем году свое внимание к "Полюсу" обратили китайские инвесторы, которые рассматривают покупку доли в компании. Речь идет о Fosun Group.

Помимо этого, компания, которая не раз заявляла об интересе к Сухому Логу, в августе создала совместное предприятие со структурой "Ростеха" для участия в аукционе. "Полюсу" принадлежит 51% в СП. По мнению рынка, консорциум может считаться основным претендентом на разработку Сухого Лога.

Polymetal

По мнению Стискина, объявление аукциона на месторождение Сухой Лог стало, безусловно, главным отраслевым событием года в России.

Осторожный интерес к Сухому Логу проявлял и второй по величине производитель золота в РФ — Polymetal (объединяет активы АО "Полиметалл"). В компании неоднократно подчеркивали, что в принятии решения значимыми факторами станут стартовая цена, сроки разработки, минимальные требования по объемам переработки и производства.

Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal, также считает объявление аукциона по Сухому Логу главным отраслевым событием 2016 года.

В уходящем году Polymetal активно расширял географию присутствия и наращивал портфель активов. Так, компания приобрела месторождение Капан в Армении вдобавок к уже имеющемуся месторождению Личкваз. В Казахстане Polymetal приобрел месторождение Комаровское у ТОО "Казцинк" (предприятие Glencore plc), расположенное недалеко от имеющегося в портфеле Варваринского. А ближе к концу года компания приобрела 80% акций Саумского месторождения полиметаллических руд в Свердловской области для расширения Воронцовского проекта. Месторождение находится примерно в 240 километрах от Воронцовской золотоизвлекательной фабрики, принадлежащей Polymetal.

Несис назвал основными событиями уходящего года для компании получение добычной лицензии на месторождение Викша в Карелии и создание альянса с "Полюсом" на Нежданинском месторождении. Polymetal может получить до 50% в проекте, вложив до 90 миллионов долларов в его развитие.

Викша – месторождение палладия, платины, золота и меди. В сентябре Polymetal первично оценил минеральные ресурсы Викшы. Общее содержание драгметаллов оценивается в 6,6 миллиона унций (205,3 тонны), что делает проект одним из самых крупных в мире месторождений металлов платиновой группы, пригодным для открытой добычи.

Nordgold

Золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова, помимо того, что переехала из Нидерландов в Лондон, в уходящем году запустила в промышленную эксплуатацию очередной рудник в Буркина Фасо.

"Мы завершили строительство Bouly в рекордные 13 месяцев, вложив 140 миллионов долларов. В сентябре 2016 года предприятие получило первый слиток, а уже в ноябре вышло на проектную мощность, что вместе с конкурентной себестоимостью гарантирует нам эффективность возврата инвестиций", — отметил генеральный директор компании Николай Зеленский.

Не менее значимым событием для Nordgold стало начало строительства рудника на месторождении Гросс в России, запуск которого намечен на 2018 год. Гросс добавит дополнительные 230 тысяч унций золота к консолидированному ежегодному объему производства компании.

Кроме этого, на действующих рудниках компания внедрила технологию Outotec HiTeCC (горячее выщелачивание), которое позволяет извлекать золото из существующих и будущих технологических отходов, повышая тем самым объемы производства золота и снижая его себестоимость.

"Несмотря на неоднозначные прогнозы рынка на краткосрочный период, я считаю, что в долгосрочной перспективе золото должно дорожать по той причине, что в мире уже сейчас мало новых проектов, и старые истощаются. Индустрия сможет инвестировать в проекты роста при долгосрочной цене в диапазоне 1400-1500 долларов за унцию", — говорит Зеленский.

"При этом физический спрос на золото в Китае и Индии будет оставаться в долгосрочном периоде на высоком уровне, так как для населения этих стран доступ к другим инструментам сбережения и накопления ограничен. Если роста цен не произойдет, то в ближайшие годы мы увидим падение производства и как следствие дефицит поставок драгметалла", — добавил он.

Petropavlovsk

В уходящем году компания Petropavlovsk (ГК "Петропавловск") в очередной раз была на грани дефолта из-за недостатка средств для обслуживания долгов. Однако компании снова удалось договориться с кредиторами о рефинансировании.

В первой половине 2016 года Petropavlovsk планировал несколько больших сделок, которые могли способствовать существенному развитию и расширению географии активов, в том числе – совместную разработку и запуск автоклава с компанией GMD Gold, выкуп компании "Амур Золото" у структур Мусы Бажаева и "Золота Камчатки" у ГК "Ренова". Но все эти планы во второй половине года сошли на нет.

Petropavlovsk решил сосредоточиться на развитии своих ключевых месторождений, включая Пионер, Албын, Маломыр и Покровское. Компания последовательно переходит к подземной разработке этих активов, а также нацелена за счет собственных средств достроить и в 2018 году ввести в эксплуатацию автоклав.

АЛРОСА

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса" в уходящем году не только увеличила свои производственные и финансовые показатели, но и успешно разместила 10,9% акций на Московской бирже, став первой ласточкой "большой приватизации".

Пакет "Алросы" в 802,781 миллиона акций был продан в начале июля примерно за 52,181 миллиарда рублей (65 рублей за акцию). В результате приватизации доля государства в "Алросе" снизилась до 33%, еще 25% плюс одна акция принадлежит республике Саха (Якутия), 8% — восьми улусам (районам) этой республики. В свободном обращении находится 34% акций компании.

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в декабре заявил, что обсуждается вопрос о приватизации следующего пакета акций "Алросы" в 2017 году.

В уходящем году "Алроса" открыла на Дальнем Востоке "Евразийский Алмазный Центр" (ЕАЦ), который позволит объединить компании алмазно-бриллиантовой отрасли. ЕАЦ ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не обошлось в 2016 году и без крупных находок. Так, в феврале "Алроса" добыла алмаз весом 121,96 карата на трубке Юбилейная, в мае — извлекла из трубки карьера Зарница (Якутия) алмаз весом 207,29 карата, в июле — алмаз массой 214,65 карата на россыпном месторождении Нюрбинское в Якутии, а в августе — добыла крупный алмаз массой 136,24 карата из трубки Нюрбинская.