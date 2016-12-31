Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
10:2431.12.2016
(обновлено: 11:04 31.12.2016)
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь наступления Нового года, в которой выразил намерение совместно развивать отношения сторон и добиваться углубления сотрудничества, а также продолжать работу рука об руку, сообщил МИД КНР.
По словам Си Цзиньпина, в 2016 году между странами усилилось сотрудничество и контакты на всех уровнях, а также координация и взаимодействие в международных делах, что помогло добиться новых больших успехов в развитии двусторонних отношений Китая и России.
"В новом году я намерен работать с вами рука об руку, способствовать поддержанию тесных контактов на высоком уровне, укреплять стратегическое и политическое доверие, сотрудничать по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, углублять практическое сотрудничество", — говорится в тексте телеграммы китайского лидера.
В телеграмме отмечается, что Си Цзиньпин также намерен должным образом совместно с президентом РФ воплощать реализацию года обменов СМИ стран, осуществлять стратегическое сотрудничество в международных делах, поддерживать стабильность отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Пекином и Москвой.
В пятницу Владимир Путин также направил новогоднее поздравление председателю КНР, в котором выразил уверенность в еще более динамичном развитии взаимодействия для укрепления мировой стабильности и безопасности.
Ранее глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также обменялись поздравительными телеграммами.
Новогодние ёлки в разных странах
Новогодняя ёлка на Соборной площади в Вильнюсе в общей сложности охватывает 2500 квадратных метров, ее величина – 27 метров в высоту и 50 метров в ширину. Подвешенная над ней сеть из 50 тысяч лампочек покрывает почти всю площадь.
В этом году, как и в прошлом, пражская мэрия решила отказаться от торжественного зажжения огней на главной ёлке страны на Староместской площади. Вместо этого жители города и туристы могут наблюдать световую анимацию под музыку.
В этом году главную новогоднюю ёлку России на Соборной площади Кремля оформили в ретростиле: дерево украшено игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, а также фигурками сов, белочек, зайчиков, бусами, сосульками и шишками.
Необычную горизонтальную ёлку установили у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького в Москве.
Рождественская ёлка в Центральном парке на Манхэттене в Нью-Йорке.
Огромная рождественская ёлка украшает площадь Гран-Плас в Брюсселе. Огнями светится не только праздничное дерево, но и вся столичная площадь.
Роскошная новогодняя ёлка украшает самый большой ледовый каток в Крыму площадью 1300 квадратных метров, который находится в Большой Ялте на берегу Черного моря.
Украшенное дерево в городе Равалпинди в Пакистане.
Самая большая искусственная ёлка в мире в этом году находится в столице Шри-Ланки Коломбо. Высота дерева из стальной проволоки и прутьев составляет 73 метра.
Необычная ёлка украшает площадь Свободы в Тбилиси. В новогоднее дерево превратилась колонна, увенчанная статуей Святого Георгия, покровителя Грузии. Памятник нарядили каскадными гирляндами, которые создают воздушный струящийся эффект.
Новогодняя елка в Бейруте, Ливан.
В оформлении новогодней ёлки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге высотой 25 метров в этом году доминирует золотой цвет.
Рождественская ёлка на площади Сан-Франциско в Ла-Пасе, Боливия.
Новогодняя ёлка возле собора Святой Софии в Киеве.
Новогодняя ёлка на горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи.
Новогодняя ёлка на ВДНХ в Москве.
Новогоднее дерево высотой более 20 метров украсило центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Киргизия.
Мужчина делает ёлку из пустых гильз, которые он разрисовал во время осады города Дума в Сирии.
Главная ёлка в центре Грозного может претендовать на звание самого высокого и тяжелого новогоднего дерева в этом году. Ее высота составляет 53 метра, диаметр – 13 метров, вес – 104 тонны.
Новогодняя ёлка в центре Хабаровска.
Ель, оформленная Игорем Чапуриным для фестиваля "Путешествие в Рождество" на Кузнецком мосту в Москве. В качестве елочных украшений дизайнер выбрал красных медведей.
Главная новогодняя елка ДНР на площади Ленина в Донецке.
25-метровая ёлка установлена в центре площади Святого Петра в Ватикане. Ее украсили игрушками ручной работы, сделанными детьми в онкологических отделениях итальянских больниц.
Рождественская ёлка на площади Испании возле церкви Тринита-деи-Монти в Риме.
Новогодняя ёлка в Центральном районе Гонконга.