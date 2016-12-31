Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь наступления Нового года, в которой выразил намерение совместно развивать отношения сторон и добиваться углубления сотрудничества, а также продолжать работу рука об руку, сообщил МИД КНР.

По словам Си Цзиньпина, в 2016 году между странами усилилось сотрудничество и контакты на всех уровнях, а также координация и взаимодействие в международных делах, что помогло добиться новых больших успехов в развитии двусторонних отношений Китая и России.

"В новом году я намерен работать с вами рука об руку, способствовать поддержанию тесных контактов на высоком уровне, укреплять стратегическое и политическое доверие, сотрудничать по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, углублять практическое сотрудничество", — говорится в тексте телеграммы китайского лидера.

В телеграмме отмечается, что Си Цзиньпин также намерен должным образом совместно с президентом РФ воплощать реализацию года обменов СМИ стран, осуществлять стратегическое сотрудничество в международных делах, поддерживать стабильность отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Пекином и Москвой.

В пятницу Владимир Путин также направил новогоднее поздравление председателю КНР, в котором выразил уверенность в еще более динамичном развитии взаимодействия для укрепления мировой стабильности и безопасности.

Ранее глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также обменялись поздравительными телеграммами.