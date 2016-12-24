В Санкт-Петербурге открывается фестиваль ледовых скульптур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Фестиваль ледовых скульптур ICE Fantasy откроется в субботу в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает Государственный музей истории города.

Над ледовыми композициями работала профессиональная команда российских скульпторов — призеров международных выставок, фестивалей и шоу в Бельгии, Франции, Германии, Канаде, Тайване и Китае.

На фестивале будет представлено 60 скульптур, на создание которых ушло 170 тонн льда. Они расположены в шатре площадью 1000 квадратных метров, в котором минусовая температура поддерживается мощными холодильными установками.

Здесь можно будет увидеть героев русских народных и литературных сказок (в том числе Пушкина, Андерсена, Перро), мультфильмов и блокбастеров. На экспозиции будут представлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также петуха — символа наступающего 2017 года.

"Самая высокая скульптура в этом году — семиметровый пиратский корабль. Интересно на фестивале будет не только детям, но и взрослым. Например, внимание взрослой аудитории может привлечь масштабная композиция с изображением Ледового побоища на Чудском озере", — отмечают организаторы.

Открытие фестиваля состоится в 12.00, после чего каждый желающий сможет не только увидеть скульптуры, но и сфотографироваться с собаками хаски.

Фестиваль будет открыт для посетителей до 29 января.