На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель
10:2925.12.2016
(обновлено: 10:32 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Шри-Ланки установили в городе Коломбо самую высокую в мире искусственную новогоднюю елку, высота конструкции составляет 73 метра, передает в воскресенье телеканал ABC News.
Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебренный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек. Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.
Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов. Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес "растраты денег" на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.
Авторы необычной конструкции сообщили о подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой должны зафиксировать новый рекорд по постройке самой высокой искусственной новогодней ели. Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.
Главная новогодняя елка России в ретростиле
Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.