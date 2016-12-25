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Новый год 2017
Новый год 2017

На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель

10:2925.12.2016
(обновлено: 10:32 25.12.2016)
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Шары на новогодней елке. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Шри-Ланки установили в городе Коломбо самую высокую в мире искусственную новогоднюю елку, высота конструкции составляет 73 метра, передает в воскресенье телеканал ABC News.

Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебренный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек. Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.

Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов. Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес "растраты денег" на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.

Авторы необычной конструкции сообщили о подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой должны зафиксировать новый рекорд по постройке самой высокой искусственной новогодней ели. Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.

Главная новогодняя елка России в ретростиле
Рабочие украшают Новогоднюю ёлку на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Традиционная церемония украшения главной новогодней елки России прошла в Кремле в пятницу.
Автомобиль с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Елку доставили из Подмосковья 18 декабря на специальном автопоезде.
Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в Московский Кремль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участники праздничных мероприятий в Истринском районе Московской области, приуроченных к доставке главной новогодней ели в московский Кремль.
Дед Мороз за рулем автомобиля с главной новогодней ёлкой, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле
© РИА Новости. Антон Денисов
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Водитель автопоезда, доставившего главную елку страны, был одет в костюм Деда Мороза.
Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России въезжает на Красную площадь в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автопоезд, который привез главную елку страны, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной Новогодней елкой России на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует подорожную грамоту для проезда специального автопоезда с главной новогодней елкой России на территорию московского Кремля.
Дед Мороз возле специального автопоезда с главной Новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля
© РИА Новости. Илья Питалев
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Дед Мороз возле специального автопоезда с главной новогодней елкой России перед въездом на территорию московского Кремля.
Дети у Новогодней ёлки на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Верхушку, гирлянды и крупные игрушки, расположенные высоко над землей, на елке обычно размещают рабочие, а небольшие украшения на нижние ветки вешают дети. Часть игрушек они делают своими руками.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для Кремля была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров. Второй год подряд почетное место на Соборной площади занимает елка из Истринского района Московской области.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В прошлом году праздничное дерево было оформлено в советском стиле. В этот раз новогоднюю елку также нарядили в ретростиле.
Новогодняя ёлка и на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Критериями выбора главной новогодней ели страны являются ее размеры и визуальная привлекательность: правильная форма кроны и равномерная окраска хвои. Высота дерева должна быть не менее 30 метров, диаметр ствола — не менее 0,6 метра.
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