Журналисты "Россия сегодня" стали лауреатами конкурса Tech in Media’18

Церемония награждения победителей в рамках форума Открытые инновации-2018 в инновационном центре Сколково

Церемония награждения победителей в рамках форума Открытые инновации-2018 в инновационном центре Сколково

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" завоевали "серебро" на Всероссийском конкурсе инновационной журналистики.

В тематическом треке "Филантропия и технологии" среди Интернет-СМИ наградой отмечена глава "Анатомический механизм" мультимедийного проекта "Россия. Территория настоящего" на сайте ria.ru. История о российской версии экзоскелета — "чуде робототехники", ставшем ключевым в процессе реабилитации и восстановления людей после тяжелых травм, одержала победу в тематическом треке "Филантропия и технологии" среди Интернет-СМИ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Мариам Багдасярян, занявшая второе место в тематическом треке "Венчурный бизнес" среди Интернет-СМИ на Всероссийском конкурсе инновационной журналистики © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Мариам Багдасярян, занявшая второе место в тематическом треке "Венчурный бизнес" среди Интернет-СМИ на Всероссийском конкурсе инновационной журналистики

Второе "серебро" МИА "Россия сегодня" принесла серия материалов специального корреспондента экономической редакции РИА Новости Мариам Багдасярян о движении бизнес-ангелов в России и юридических и инвестиционных проблемах, с которыми они сталкиваются. Работа была отмечена в тематическом треке "Венчурный бизнес" среди Интернет-СМИ.

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума "Открытые инновации"-2018 в инновационном центре "Сколково". Всероссийский конкурс инновационной журналистики Tech in Media проводится в восьмой раз и призван поощрять и стимулировать деятельность журналистов и СМИ, занимающихся освещением инновационных процессов в России. Проведение конкурса также помогает привлекать внимание широких слоев общества к вопросам инновационного развития России.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства РФ и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой. Цель Форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

РИА Новости выступает официальным информационным агентством Московского международного форума "Открытые инновации-2018". В Технопарке "Сколково" работает презентационный стенд-капсула РИА Новости. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на стенде РИА Новости и в специальном сюжете на сайте ria.ru.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Награда за второе место в тематическом треке "Филантропия и технологии" среди Интернет-СМИ на Всероссийском конкурсе инновационной журналистики © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Награда за второе место в тематическом треке "Филантропия и технологии" среди Интернет-СМИ на Всероссийском конкурсе инновационной журналистики

Международное агентство и радио Sputnik впервые стало международным информационным партнером форума "Открытые инновации". На площадке форума организована специальная зона интервью Sputnik и выездная студия радиовещания Sputnik на русском языке.

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