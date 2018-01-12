История виноделия в Крыму насчитывает более двух тысяч лет. Считается, что первую лозу здесь посадили еще древние греки. С тех пор производство вина было тесно переплетено с укладом жизни и бытом местных жителей. Расцвет отрасли пришелся на время вхождения Крыма в состав Российской империи. Сейчас здесь существуют предприятия с многолетней историей, открываются и новые винодельни.

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