Проект «Россия. Территория настоящего» — это очерки, созданные лучшими фотографами МИА «Россия сегодня», победителями российских и международных конкурсов. Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.
География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах. Экология, сельское хозяйство, туризм, металлургия, ИТ–технологии, космос — все это отражено в художественно-документальном проекте «Россия. Территория настоящего».
История оренбургского пухового платка насчитывает более 300 лет. Теплые и красивые, эти знаменитые аксессуары стали настоящим российским брендом. Ремесло по-прежнему передается из поколения в поколение: от бабушки к матери, от матери к дочери. Каждый узор имеет специальное название: «ландыш», «елочка», «павлиний хвост». Используя их, мастерицы вручную создают предметы в единственном экземпляре.
Всего за несколько лет «Роза Хутор» превратилась в первоклассный курорт. Здесь более 100 километров горнолыжных трасс, которые связаны 28 подъемниками. Все приспособлено для того, чтобы заниматься всеми видами горного спорта, летними и зимними. Курорт «Роза Хутор» четырежды признан лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.
История виноделия в Крыму насчитывает более двух тысяч лет. Считается, что первую лозу здесь посадили еще древние греки. С тех пор производство вина было тесно переплетено с укладом жизни и бытом местных жителей. Расцвет отрасли пришелся на время вхождения Крыма в состав Российской империи. Сейчас здесь существуют предприятия с многолетней историей, открываются и новые винодельни.
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