Роботехника в действии
Кому нужен анатомический механизм
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Прототип современного экзоскелета придумал в конце XIX века российский инженер, изобретатель-самоучка Николай Янг. Сегодня разработкой и производством устройств, помогающих людям с ограниченными физическими возможностями, занимаются в Америке, Европе, Японии и Новой Зеландии. Внешний каркас позволяет человеку с нарушениями локомоторных функций самостоятельно вставать и ходить.

Российская компания «ЭкзоАтлет» создала одноименную модель экзоскелета для медицинской и социальной реабилитации людей после инсульта, травмы спинного мозга, с ДЦП, рассеянным склерозом и другими заболеваниями.

Сопровождающий помогает Виталию Данилову надеть экзоскелет.
Сопровождающий помогает Виталию Данилову надеть экзоскелет.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Виталий Данилов установил рекорд по ходьбе без остановки в «ЭкзоАтлете».
Виталий Данилов установил рекорд по ходьбе без остановки в «ЭкзоАтлете».
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С помощью экзоскелета пациенты получают возможность вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестницам без посторонней помощи. 
С помощью экзоскелета пациенты получают возможность вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестницам без посторонней помощи. 
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Режим автоматической ходьбы, при которой повторяется максимально естественный паттерн передвижения человека, позволяет некоторым пациентам восстановить двигательную активность.
Режим автоматической ходьбы, при которой повторяется максимально естественный паттерн передвижения человека, позволяет некоторым пациентам восстановить двигательную активность.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
«ЭкзоАтлет» выполняет функцию не только медицинской, но и социальной реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Возможность встать с инвалидной коляски и посмотреть в глаза своему собеседнику улучшает субъективное состояние пациентов, мотивирует к новым свершениям и заряжает положительными эмоциями
«ЭкзоАтлет» выполняет функцию не только медицинской, но и социальной реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Возможность встать с инвалидной коляски и посмотреть в глаза своему собеседнику улучшает субъективное состояние пациентов, мотивирует к новым свершениям и заряжает положительными эмоциями
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сопровождающий помогает Виталию Данилову надеть экзоскелет.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Официальным послом компании стал Виталий Данилов: после аварии он завоевал титул чемпиона России по керлингу на колясках, научился прыгать с парашютом и создал семью.

Ренат Исхаков, Новосибирск, тестирует «ЭкзоАтлет»

Сейчас мне 34 года. Когда в 2011-м я попал в аварию и сломал позвоночник, началась совершенно иная жизнь, произошла переоценка ценностей. Многие после такого впадают в депрессию, и я не исключение: очень уж сложно принять то, что с тобой случилось.

Первую операцию сделали неудачно, потом были долгие месяцы больниц и реабилитации.

Об экзоскелете я узнал из интернета, захотелось попробовать изобретение на себе.

Однажды мне позвонили из реабилитационного центра «Ортос» в Бердске (Новосибирская область), сказали, что у них появился «ЭкзоАтлет», пригласили на тренировочные испытания.

С нами каждый день занимались врачи, объясняли, как и что работает. Первые дни я ходил в передвижных брусьях, но уже скоро встал на костыли и сделал первые шаги.

Это было очень трудно! Но понравилось, особенно как экзоскелет помогал мне двигаться.

В центре «Ортос» я прохожу комплексную реабилитацию, включающую в себя занятия в бассейне, ЛФК, медикаментозное лечение.

На то, чтобы заново научиться держать равновесие и начать ходить с помощью экзоскелета, пилотам — в зависимости от уровня физической подготовки, — потребуется от одного до нескольких дней. 
На то, чтобы заново научиться держать равновесие и начать ходить с помощью экзоскелета, пилотам — в зависимости от уровня физической подготовки, — потребуется от одного до нескольких дней. 
© РИА Новости / Владимир Астапкович
На тренировках в «ЭкзоАтлете» пациента всегда страхует сопровождающий.
На тренировках в «ЭкзоАтлете» пациента всегда страхует сопровождающий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вес всей конструкции, а это около 20 килограммов, пациент не ощущает, поскольку экзоскелет несет и себя, и пользователя — с той скоростью и той шириной шага, которые свойственны конкретному человеку.
Вес всей конструкции, а это около 20 килограммов, пациент не ощущает, поскольку экзоскелет несет и себя, и пользователя — с той скоростью и той шириной шага, которые свойственны конкретному человеку.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пилот «ЭкзоАтлета» в реабилитационном центре «Преодоление».
Пилот «ЭкзоАтлета» в реабилитационном центре «Преодоление».
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На то, чтобы заново научиться держать равновесие и начать ходить с помощью экзоскелета, пилотам — в зависимости от уровня физической подготовки, — потребуется от одного до нескольких дней. 
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В середине курса, плавая в бассейне, я вдруг почувствовал: ноги «проснулись», возникли новые ощущения. Специалисты доработали устройство: ход скелета изменился, корсет не так давит, новая батарея более емкая. Я даже смог по ступенькам подниматься!

После аварии мне приходилось сталкиваться с разными врачами и диагнозами.

Некоторые говорили, что я никогда не смогу ходить. Но я в это не верил, ведь без надежды жить нельзя. Главное, что со мной всегда были мои близкие — мама, сестра, брат и племянники. Они поддерживали меня во всем и всегда.

Сейчас я способен, лежа на кровати, делать «велосипед». И все это благодаря занятиям в экзоскелете в течение года. Я считаю «ЭкзоАтлет» одной из лучших отечественных разработок. Хочу познакомиться с руководством компании и выразить им свою благодарность за то, что они придумали такую крутую штуку.

Елена Письменная, научный руководитель в области роботехники компании «ЭкзоАтлет»

Человеку необходимо ходить — это естественный процесс, который нельзя прерывать ни на один день. Во время занятий мы делаем замеры на аппаратуре, и, если человек ходит, не чувствуя своего тела, сразу это видим на наших приборах.

Можно пациента положить и двигать ему ноги, но здесь необходимо, чтобы движение непременно происходило под воздействием силы тяжести. Только тогда возникают сигналы, поступающие от стоп в кору головного мозга и спинной мозг. Именно они дают человеку понять, что с ним происходит. Когда здоровые люди спускаются или поднимаются по лестнице, они не задумываются, как у них это получается, но мозг ежесекундно фиксирует положение каждого сустава.

Общая картина формируется с детства, однако, если вы не пользуетесь ногами, этот навык пропадает. Так случается после тяжелых травм: достаточно четырех месяцев, чтобы человек полностью забыл, как ходить. Теперь у нас есть возможность помочь.

У неспособных двигаться совсем другой уровень ощущений, и мы никогда не сможем понять, что они чувствуют, надевая экзоскелет.

Кстати, здоровым людям в нем весьма некомфортно. Пилоты же (те, кто тестируют устройство) говорят, что у них после нескольких сеансов тело будто воссоединяется, по коже бегают мурашки, а в тех местах, где много лет не наблюдалось вообще никаких реакций, ощущается тепло.

Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесённого инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
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Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"

Когда мы начинали разрабатывать экзоскелет, информации было очень мало. А конструкцию, электронику, систему управления и правильные паттерны ходьбы нужно было создать одновременно — и в сжатые сроки.

Не все получилось идеально, нам есть что совершенствовать.

Но для клиник большой плюс то, что этот экзоскелет создан российской компанией: они могут в любой момент позвонить и проконсультироваться, вызвать специалиста.

Екатерина Березий, директор по развитию бизнеса и сооснователь компании «ЭкзоАтлет»

Для реализации нашей мечты требовался человек, способный повести за собой.

Для нас таким руководителем стала Елена Валентиновна Письменная.

Она всю жизнь занималась робототехникой и искусственным интеллектом, обучила не одно поколение специалистов.

А предложил нам сделать экзоскелет Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Письменная и ее сотрудники принялись за дело.

За два года работы мы набрались опыта, изучили современные технологии, теперь разбираемся в аккумуляторах, приводах и механике.

Хотелось представить робототехнический проект, который оценили бы не только в России, но и в мире.

Официально компания зарегистрирована в 2014 году, разместились мы в «Сколково», решили заняться медицинской тематикой, ведь наша технология ставит больных на ноги и учит заново ходить.

Если не считать прототипов, то на данный момент мы выпустили 78 экзоскелетов. Версия продукта все еще первая, но она постоянно совершенствуется. Готовим к производству версию PRO. В ней будет встроенная миостимуляция, воздействующая на мышцы в движении именно в тот момент, когда они должны сокращаться.

Это, по сути, инициация движения, то есть человек шагнет собственной ногой, а экзоскелет поддержит и поможет завершить шаг.

Мы добавили «облачный» сервис, собирающий данные тренировок. Теперь врачи смогут оценивать, насколько у человека правильная походка с точки зрения биомеханики: ровно ли он идет, правильно ли наступает на ногу и как совершает перекат стопы. Ведь на самом деле ходьба — очень сложный процесс.

Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"
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Общий вид и детали экзоскелета, разработанного компанией «ЭкзоАтлет» для реабилитации людей с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом.
© Фото предоставлено компанией "ЭкзоАтлет"

Нас поддерживают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Сколково». На одном из форумов АСИ побывал президент России Владимир Путин, ему показали топ-10 инновационных проектов — и наш в том числе. Там присутствовал и мэр Москвы Сергей Собянин: увидев экзоскелет, он приобрел сразу 20 экземпляров для 11 клиник. В рамках этой поставки мы обучили 65 московских врачей, то был очень интересный для нас опыт. Потом клиники из разных регионов страны тоже заказали экзоскелеты.

Наши пациенты очень сильны духом. Мы неспособны изменить их прошлое, но помогаем двигаться вперед.

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