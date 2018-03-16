Первую операцию сделали неудачно, потом были долгие месяцы больниц и реабилитации.

Об экзоскелете я узнал из интернета, захотелось попробовать изобретение на себе.

Однажды мне позвонили из реабилитационного центра «Ортос» в Бердске (Новосибирская область), сказали, что у них появился «ЭкзоАтлет», пригласили на тренировочные испытания.

С нами каждый день занимались врачи, объясняли, как и что работает. Первые дни я ходил в передвижных брусьях, но уже скоро встал на костыли и сделал первые шаги.

Это было очень трудно! Но понравилось, особенно как экзоскелет помогал мне двигаться.