Солнечные очки 2026: какие формы в моде, как подобрать модель по форме лица

Солнцезащитные очки стали не просто полезным аксессуаром, а яркой деталью, дополняющей образ. В новом сезоне в центре внимания — не конкретная форма, а сразу несколько трендов, которые могут добавить яркости и выразительности. Самые актуальные тренды солнечных очков 2026 года, модные модели для мужчин и женщин, как подобрать модный аксессуар для любой формы лица — в материале РИА Новости.

© Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках-маске © Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках-маске

Солнцезащитные очки 2026: главные тренды и формы сезона

За последние десятилетия солнцезащитные очки окончательно превратились из функционального аксессуара в полноценный инструмент для модного самовыражения. С их помощью можно добавить характер в любой образ.

Разнообразие моделей летом 2026 года позволит подобрать стильный и эффектный аксессуар на любой вкус и ситуацию. В новом сезоне в тренде и крупные оправы, и узкие овальные модели, и вариации на спортивную тему, и необычные модели.

“Актуальность сегодня не означает, что очки обязательно должны быть сложными. Самые удачные модели часто выглядят понятно: хорошая посадка, чистая линия оправы, правильная ширина и оттенок линз, который не спорит с лицом. Именно такие детали делают вещь современной. Если раньше очки часто выбирали по принципу “черные и универсальные”, то сейчас важнее найти форму, которая поддерживает пропорции лица и совпадает со стилем гардероба, — говорит международный маркетолог Ксения Лычагина. — Летом 2026 года особенно заметны два направления. Первое — крупные, выразительные, почти кинематографичные очки, которые сразу становятся главным акцентом. Второе — более мягкие и аккуратные формы, вдохновленные 1990-ми: овалы, вытянутые линзы, тонкие оправы, спокойные оттенки. Между ними есть много промежуточных решений, поэтому подобрать актуальную модель можно и для минималистичного образа, и для яркого городского стиля”.

© Shutterstock/FOTODOM / Dmytro Buianskyi Девушка в очках круглой формы © Shutterstock/FOTODOM / Dmytro Buianskyi Девушка в очках круглой формы

Очки-маска

© Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках-маске © Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках-маске

Одна из самых заметных форм, настоящий хит лета-2026 — это очки-маска или спортивные очки.

“Цельная линза без мостика — это дерзко, необычно и безумно современно. Словно сошедшие с трассы горнолыжника или пилота болида, они мгновенно превращают любой образ в заявление. Такой аксессуар привлекает внимание и говорит о том, что его владелец следит за трендами и не боится экспериментов”, — говорит исполнительный директор KANZLER Елена Никитина.

Наиболее эффектно данная модель смотрится в сочетании с четкими скулами, а также сочетается с овальной или вытянутой формой лица. Обладателям круглого лица лучше присмотреться к моделям с прямой верхней линией.

Крупные оправы

© Shutterstock/FOTODOM / AI Generator Девушка примеряет солнцезащитные очки © Shutterstock/FOTODOM / AI Generator Девушка примеряет солнцезащитные очки

Нередко актуальное и модное — это тренды прошлого, получившие второе дыхание и современную версию. Ностальгические нотки можно почувствовать и при взгляде на очки с крупными оправами, которые явно вдохновлены гламурной эстетикой второй половины прошлого века.

“Крупные оправы в духе 70-х с градиентными стеклами притягивают взгляд и одновременно отвлекают внимание, если вы предпочитаете минимальный макияж или неидеально уложили волосы. А полупрозрачные стекла делают образ более открытым, естественным, но с нотками богемного шика”, — говорит имиджмейкер-концептолог и тренд-аналитик Ната Костина.

По форме такие оправы могут быть самыми разными: от круглых и овальных до притягивающих взгляд приподнятыми уголками. Но при этом важно не промахнуться с размером: если очки будут намного шире лица, может сложиться ощущение, что человек по ошибке взял чужой аксессуар.

Овальные очки в стиле 1990-х

© Shutterstock/FOTODOM / Red Umbrella and Donkey Девушка в солнцезащитных очках овальной формы © Shutterstock/FOTODOM / Red Umbrella and Donkey Девушка в солнцезащитных очках овальной формы

К тенденциям прошлых лет отсылают и очки овальной формы в стиле 90-х. Они сочетаются как с металлическими, так и с легкими пластиковыми оправами, а овальная форма выглядит мягче прямоугольной.

Овальные солнечные очки практически универсальны: они прекрасно сочетаются с рубашками и футболками, легкими платьями и даже кожаными куртками. Цвет линз при этом тоже можно подобрать практически любой: от коричневого или черного до цветных.

Форма "кошачий глаз"

© Shutterstock/FOTODOM / Olha Yefimova Девушка в солнцезащитных очках кошачий глаз © Shutterstock/FOTODOM / Olha Yefimova Девушка в солнцезащитных очках кошачий глаз

Одной из самых дерзких форм остается “кошачий глаз”. В новом сезоне знакомая модель с приподнятыми внешними углами становится более графичной и вытянутой.

“Поднятые внешние углы визуально вытягивают лицо, делают взгляд выразительнее и помогают создать эффект лифтинга без лишней декоративности. Такая форма особенно хорошо подходит круглому, овальному и сердцевидному лицу. Для квадратного лица лучше выбирать не слишком острые углы, а более мягкую версию, чтобы не усиливать жесткость линий”, — говорит Ксения Лычагина.

“Кошачий глаз" для мужчин — неожиданный, но уверенный тренд. Такая модель добавляет образу игривости и харизмы”, — отмечает Елена Никитина.

Спортивные модели

© Shutterstock/FOTODOM / muse studio Девушка в спортивных солнцезащитных очках © Shutterstock/FOTODOM / muse studio Девушка в спортивных солнцезащитных очках

Спортивные солнцезащитные очки в 2026 году уже не воспринимаются исключительно как аксессуар для бега, езды на велосипеде или активного отдыха. В новом сезоне их носят с костюмами и платьями, объемными толстовками и более строгими образами. “Важно не выбирать слишком утилитарную модель, если задача — именно стиль, а не спорт. Лучше работают чистые линии, плотная посадка и линзы, которые не выглядят случайно”, — акцентирует внимание Ксения Лычагина.

Геометричные оправы

© Shutterstock/FOTODOM / Wirestock Creators Солнцезащитные очки геометрической формы © Shutterstock/FOTODOM / Wirestock Creators Солнцезащитные очки геометрической формы

Всем, кто не боится быть в центре внимания, стоит присмотреться к солнцезащитным очкам нестандартной формы, которые также очень актуальным летом 2026 года. Даже самый простой и повседневный образ можно сделать более выразительным при помощи аксессуара шестиугольной, угловатой или другой необычной оправы.

“Но здесь важна мера: чем сложнее форма оправы, тем спокойнее должны быть цвет и размер. Геометричные модели особенно хорошо смотрятся на овальном и вытянутом лице, а круглому лицу помогают добавить структуры”, — отмечает Ксения Лычагина.

“Если круглые очки — классика, то квадратные и угловатые — смелый выбор для мужчин, которые не боятся быть в центре внимания. Резкие линии и четкая геометрия особенно хорошо работают в повседневных образах с джинсами, объемным свитером или кожаной курткой”, — добавляет Елена Никитина.

© Shutterstock/FOTODOM / SimonVera Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы © Shutterstock/FOTODOM / SimonVera Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы

Цветные линзы

Добавить креативности любому образу помогут очки с цветными линзами. Выбор оттенков в новом сезоне достаточно велик: это и светло-желтые, и небесно-голубые, и нежно-розовые линзы.

“Цветные линзы словно меняют восприятие мира, добавляют образу воздушности и игривости. Желтые и оранжевые линзы повышают настроение и радость жизни. Голубые дарят ощущение легкости и воздуха. Розовые — возвращают к детской непосредственности и вере в чудеса”, — говорит Ната Костина.

Не удивительно, что летом 2026 года цветные линзы — настоящий тренд. При этом важно не забывать и о полноценной защите от ультрафиолета.

© Shutterstock/FOTODOM / Cast Of Thousands Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы © Shutterstock/FOTODOM / Cast Of Thousands Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы

Самые актуальные формы солнечных очков 2026 Форма Визуальный эффект / кому подходит Актуальность тренда Где уместно Очки-маска Скорость, движение, уверенность в себе / Овальная и вытянутая форма лица, ярко выраженные скулы Высокая Путешествия, фестивали, спортивная эстетика Крупные оправы Гламур и выразительность, богемный шик / Обладателям крупных и выразительных черт, овальной или вытянутой формы лица Высокий Повседневные и пляжные образы, Овальные очки Спокойные и модные, смягчают черты лица и не перегружают его / Людям с овальной, квадратной или вытянутой формой лица Высокий Образы на каждый день, для офиса или учебы “Кошачий глаз” Дерзкий, придает выразительность взгляду / Обладателям овального, квадратного или круглого лица Стально остается актуальным Свидания и вечерние мероприятия, женственные или строгие образы Спортивные модели Динамика и технологичность / В зависимости от посадки могут подойти как овальному или вытянутому, так и квадратному лицу Высокий Городские образы и активный отдых, неплохо играют на контрасте со строгими образами Геометричные оправы Смелость, креативность / Хорошо смотрятся на лице овальной или прямоугольной формы, а также на круглом или сердцеобразном Средний Посещение арт-мероприятий, добавляют яркий акцент Цветные линзы Добавляют мягкость, освежают образ / Правильный оттенок можно подобрать к любому типу внешности Средний, но стабильный Лето и отпуск, городские образы

© Shutterstock/FOTODOM / Halay Alex Три девушки в солнцезащитных очках © Shutterstock/FOTODOM / Halay Alex Три девушки в солнцезащитных очках

Женские солнечные очки 2026: какие формы выглядят актуально

“В женских образах 2026 года актуальность строится на балансе между мягкостью и графикой. Базовые модели не выглядят скучно, если у них правильные пропорции: овальные линзы, мягкий прямоугольник, средний размер оправы, умеренный “кошачий глаз”. Такие очки легко носить каждый день, они не требуют отдельного повода и хорошо сочетаются с платьями, костюмами, джинсами, рубашками и летними комплектами”, — рассказывает Ксения Лычагина.

Все тренды женских солнцезащитных очков летом 2026 года можно условно разделить на две большие группы

Базовые женские формы

© Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнцезащитных очках на улице © Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнцезащитных очках на улице

Для ежедневного гардероба нужны универсальные базовые формы, которые не будут бросаться в глаза, но при этом станут прекрасным дополнением для повседневных образов. К этой группе относятся мягкий прямоугольник и овал средних размеров, а также умеренный “кошачий глаз”.

“Базовые формы будут работать на создание спокойных образов в духе “тихой роскоши”. Они выглядят мягко и не перетягивают внимание на себя”, — говорит Ната Костина.

Акцентные женские формы

© Shutterstock/FOTODOM / Red Umbrella and Donkey Девушка в солнцезащитных очках овальной формы © Shutterstock/FOTODOM / Red Umbrella and Donkey Девушка в солнцезащитных очках овальной формы

Яркой деталью в сдержанных спокойных образах могут стать солнцезащитные очки акцентной формы. Например, очки-маска, архитектурные “кошачий глаз” или необычная сложная геометрия.

“Акцентные формы будут работать как самостоятельный аксессуар. Если вы выбираете акцентную оправу, то остальной образ можно уже сделать более лаконичным, чтобы избежать ненужного визуального шума”, — отмечает Ната Костина.

Главное правило — не перегрузить образ слишком “сложными” очками.

Мужские солнечные очки 2026: актуальные формы и модели

Модные мужские солнечные очки больше не ограничиваются классическими моделями (хотя и базовые тренды по-прежнему не теряют своей актуальности и в новом летнем сезоне). Такую “базу” можно разбавить трендовыми формами (спортивными моделями и геометричными оправами), которые помогут подчеркнуть свой имидж.

Базовые мужские формы

© Shutterstock/FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB Мужчина в солнцезащитны очках © Shutterstock/FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB Мужчина в солнцезащитны очках

Классические мужские солнечные очки в новом сезоне не уходит в прошлое, а приобретает новое звучание. “Для базового мужского гардероба лучше всего работают прямоугольные оправы без лишнего декора, овальные модели с темными или коричневыми линзами, а также формы с четкой верхней линией. Они визуально собирают лицо и не выглядят слишком модно на один сезон, — говорит Ксения Лычагина. — Отдельно стоит отметить, что мужские формы очков сегодня все чаще работают как модный акцент. Их можно носить не только с летней одеждой, но и с жакетами, кожаными куртками, пальто, объемными рубашками. Именно это делает аксессуар более универсальным и современным”.

“Прямоугольные оправы — идеальный выбор для деловых встреч, переговоров и повседневной элегантности. Они универсальны и сочетаются как с классическим костюмом, так и с повседневным образом. Овальные оправы выглядят интеллигентно, по-европейски сдержанно, но при этом достаточно современно, чтобы не казаться старомодными. А вот легендарные очки-”авиаторы” до сих пор остается одной из самых узнаваемых и любимых. Они универсальны, но особенно хороши для ромбовидного и овального лица”, — отмечает Елена Никитина.

Трендовые мужские формы 2026

© Shutterstock/FOTODOM / AI Generator Мужчина в солнцезащитных очках © Shutterstock/FOTODOM / AI Generator Мужчина в солнцезащитных очках

В новом сезоне представителям сильного пола не стоит бояться актуальных трендов, которые могут добавить образу дерзости и индивидуальности, подчеркнуть уверенность в себе. Самые модные мужские формы солнечных очков летом 2026 года — это спортивные модели с зеркальными линзами и очки-маска, угловатые формы с толстой оправой, геометричные формы и другие.

“В 2026 году в центре внимания — увеличенные, объемные версии знакомых силуэтов. Среди фаворитов — культовые Wayfarer, модели с оригинальным дизайном переносицы и строгие прямоугольные формы. Такие очки выглядят смело и выразительно, но при этом достаточно сдержанно, чтобы вписаться в повседневный гардероб. Стилисты рекомендуют носить их с футболкой и джинсами или даже с летним костюмом — контраст между массивной оправой и легкой одеждой создает интересный визуальный эффект, — говорит Елена Никитина. — Массивные оправы особенно актуальны в черном и темно-коричневом ацетате, а также в прозрачных и полупрозрачных вариантах, которые добавляют образу легкости и современности. Очки-маски позволяют выглядеть как герой фантастического блокбастера, а спортивные модели из поликарбоната идеально подходят для активного образа жизни, путешествий и городских прогулок. В 2026 году особенно популярны зеркальные и градиентные линзы в таких оправах”.

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Мужчина в солнцезащитных очках-маска © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Мужчина в солнцезащитных очках-маска

Смелой альтернативой привычным круглым очкам станут квадратные и угловатые формы, которые можно отлично вписать в повседневный образ в сочетании с джинсами или объемным свитером.

“Вот уже не первый сезон актуальны модели с выраженной верхней дугой: они поднимают брови, делают взгляд глубже и жестче, — добавляет эксперт. — Этот вариант — прекрасный компромисс между классикой и современным минимализмом. Такие browline-очки отлично смотрятся на круглом и овальном лице, к тому же в 2026 году популярны модели с контрастной верхней частью — темной сверху и прозрачной или тонкой снизу”.

Еще одно трендовое небанальное решение — так называемые “грустные” авиаторы, в которых внешние верхние углы оправы словно опущены вниз. Лучше всего подобная модель смотрится в массивной черной ацетатной оправе.

© Shutterstock/FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich Мужчина в солнцезащитных очках геометрической формы © Shutterstock/FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich Мужчина в солнцезащитных очках геометрической формы

Как подобрать модель солнечных очков по форме лица

© Shutterstock/FOTODOM / LightField Studios Девушка в солнцезащитных очках геометрической формы © Shutterstock/FOTODOM / LightField Studios Девушка в солнцезащитных очках геометрической формы

Универсальной модели солнцезащитных очков, которая подходила бы всем и каждому без исключения, не существует. Ориентироваться на тренды и модные тенденции в выборе аксессуара — не лучшая идея: в первую очередь важно обращать внимание на пропорции и форму лица.

“Базовый принцип, который работает безотказно: форма оправы должна контрастировать с формой лица. Круглому лицу — угловатые оправы, квадратному — округлые. Но важны не только форма, но и другие параметры: ширина оправы, высота линзы, линия верха и посадка на переносице”, — говорит Елена Никитина.

Правильно подобранная оправа не должна давить, сползать, “ложиться” на щеки при улыбке или полностью перекрывать брови. При помощи экспертов разбираем, как подобрать солнечные очки по форме лица, какие очки подходят обладателям круглого, квадратного и других типов лиц.

Для круглого лица

© Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках прямоугольной формы © Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках прямоугольной формы

Круглым называют тот тип лица, длина и ширина которого примерно одинаковые, а все линии — мягкие. Главная задача правильно подобранных солнечных очков — визуально вытянуть лицо. Для этой цели прекрасно могут подойти “авиаторы” и “кошачий глаз”, прямоугольные, угловатые и квадратные оправы, очки-маска с более прямой верхней линией, модели с широкими дужками.

А вот круглые очки или слишком маленькие модели могут оказаться далеко не самым удачным вариантом (есть риск, что они только дополнительно округлят и без того достаточно круглое лицо).

Для овального лица

© Shutterstock/FOTODOM / muse studio Девушка в спортивных солнцезащитных очках © Shutterstock/FOTODOM / muse studio Девушка в спортивных солнцезащитных очках

Лица овальной формы считаются наиболее универсальным типом, и подобрать идеальный аксессуар для него, как правило, не составляет большого труда. Выбор моделей для такого типа очень широк: прямоугольные и квадратные, с крупными оправами и спортивные очки-маски, тонкие металлические модели и другие.

При выборе солнцезащитных очков эксперты рекомендуют обращать внимание не только на форму, но и на масштаб. Если очки будут слишком маленькими (особенно в сочетании с крупными чертами лица), то аксессуар может потеряться или даже создать комический эффект. А чересчур широкие модели могут нарушить пропорции лица.

Для квадратного лица

© Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнце защитных очках овальной формы © Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнце защитных очках овальной формы

В идеале правильная модель солнцезащитных очков должна смягчать пропорции квадратного лица, для которого характерны ярко выраженные скулы, достаточно широкая челюсть и прямая линия роста волос. Такому типу лица не помешает дополнительная плавность и даже округлости, а потому с ним прекрасно смотрятся такие модели как “кошачий глаз”, “ленноны” и другие виды круглых очков, “авиаторы”, разнообразные овальные и каплевидные оправы, модели с тонкими оправами из металла или прозрачных материалов.

А вот квадратных и прямоугольных форм (а также любых моделей с острыми углами) лучше избегать.

Для сердцевидного лица

© Shutterstock/FOTODOM / Juta Девушка в солнцезащитных очках круглой формы © Shutterstock/FOTODOM / Juta Девушка в солнцезащитных очках круглой формы

Для данного типа характерны широкий лоб и узкий подбородок, а потому задача солнечных очков — сбалансировать пропорции, чтобы акцент переместился на нижнюю часть лица, не перегружая при этом верхнюю половину. Круглые и овальные модели, “кошачий глаз” (но не слишком ярко выраженный), мягкие прямоугольники, оправы с акцентом на нижнюю часть — тот выбор, на который обращают внимание эксперты. А вот оправы с массивной верхней частью, очки-маску и слишком острые углы лучше отложить в сторону.

Для вытянутого лица

© Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы © Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Девушка в солнцезащитных очках квадратной формы

При вытянутой форме лица (ее также нередко называют “прямоугольником”) при помощи грамотно подобранных аксессуаров есть шанс визуально “убрать” длину и немного добавить необходимой ширины. Слишком узкие модели солнцезащитных очков или вытянутые по горизонтали для этой цели не подходят: есть риск еще больше удлинить лицо.

Большие и достаточно массивные оправы, мягкие прямоугольники, овалы среднего или крупного размера, очки-маска и модели, у которых ярко выражена декоративная верхняя планка станут хорошим выбором.

Универсальные правила подбора

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Девушка в солнцезащитных очках круглой формы © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Девушка в солнцезащитных очках круглой формы

Форма лица — далеко не единственный параметр, на который необходимо обращать внимание при выборе солнцезащитных очков. Существует ряд универсальных правил и рекомендаций, которые помогут выбрать удобные солнечные очки для любого типа внешности.

“Первое правило — ширина оправы должна совпадать с шириной лица (или немного выходить за его границы), но не наоборот, — говорит Ната Костина. — Верхняя линия оправы может слегка перекрывать линию бровей или проходить чуть ниже (здесь все зависит от конкретной задачи). Если речь идет про оверсайз оправу с прозрачными линзами, где видны глаза и брови, то верх оправы должен повторять линию бровей, это сделает лицо более гармоничным. Если же стекла темные, брови и глаза скрыты, то разницы нет. Обращайте внимание и на посадку на переносице: оправа не должна впиваться, оставляя следы, но и сползать при наклоне головы вниз тоже не должна. Примерив очки, улыбнитесь широко: если оправа впилась в щеки — размер не ваш”.

Елена Никитина рекомендует внимательно присмотреться к заушникам: они должны плотно, но без давления обхватывать уши. Слишком короткие будут давить, слишком длинные — очки будут спадать.

Какие солнечные очки смотрятся особенно актуально летом 2026 года

© Shutterstock/FOTODOM / WhiteYura Витрина с солнцезащитными очками © Shutterstock/FOTODOM / WhiteYura Витрина с солнцезащитными очками

Летние месяцы — это время смелых образов, ярких цветов и эффектных деталей. Солнцезащитные очки тоже могут стать заметным аксессуаром (особенно если соответствуют главным трендам сезона), который привлекает внимание.

“Летом 2026 года особенно актуально выглядят очки, которые заметны, но не случайны. Это может быть крупная оправа в духе 1970-х, овальная модель с мягкими линиями, вытянутый “кошачий глаз”, спортивная форма или очки с цветными линзами. Важно, чтобы аксессуар не жил отдельно от образа. Если одежда спокойная, очки могут быть ярче. Если образ уже сложный, лучше выбрать более чистую форму, — говорит Ксения Лычагина. — Самый современный подход — иметь не одну пару "на все случаи", а хотя бы две. Первая — базовая, удобная и нейтральная. Вторая — акцентная, которая меняет настроение образа. Именно так солнцезащитные очки начинают работать не как необходимость, а как часть личного стиля”.

Как выбрать солнцезащитные очки и не ошибиться

© Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Двушка в солнцезащитных очках с цветными линзами © Shutterstock/FOTODOM / ShotPrime Studio Двушка в солнцезащитных очках с цветными линзами

Мода и тренды — далеко не главный ориентир при выборе новой пары солнцезащитных очков. Прежде всего они должны быть удобными и комфортными, надежно защищать от солнца и ультрафиолета, не создавать дополнительное напряжение для глаз, а выбранная форма не должна вступать в конфликт с пропорциями и чертами лица.

Материал оправы

© Shutterstock/FOTODOM / Beauty Agent Studio Девушка в солнцезащитных очках © Shutterstock/FOTODOM / Beauty Agent Studio Девушка в солнцезащитных очках

Материал, из которого сделана оправа, будет влиять на вес и прочность очков, внешний вид аксессуара и, конечно, его стоимость.

“Пластиковые оправы чаще выглядят более выразительно и модно, металлические — легче и тоньше, комбинированные — более сложными и статусными. Если хочется мягкого повседневного эффекта, подойдут спокойные пластиковые или тонкие металлические оправы. Если нужен акцент, лучше работают плотные оправы с заметной линией”, — говорит Ксения Лычагина.

Цвет линз и уровень защиты

© Shutterstock/FOTODOM / LightField Studios Девушка в солнцезащитных очках с цветными линзами © Shutterstock/FOTODOM / LightField Studios Девушка в солнцезащитных очках с цветными линзами

Солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар, их основная цель — надежно защищать глаза от яркого летнего солнца и УФ-лучей. “Качественные солнцезащитные очки должны обеспечивать 100% защиту от UVA- и UVB-лучей. Обратите внимание на маркировку: UV400 — гарантия полной защиты”, — акцентирует внимание Елена Никитина.

Классическим выбором для солнцезащитных очков долгое время считались линзы черного цвета (или темно-серые). И по сей день они являются универсальным выбором, который подходит практически каждому. Коричневые могут сделать лицо мягче, а цветные линзы оливковых, медовых, розоватых или голубых оттенков могут добавить легкости, но при этом требуют внимательного отношения к выбору одежды.

Посадка и комфорт

© Shutterstock/FOTODOM / Eugene Partyzan Девушка в солнцезащитных очках геометрической формы © Shutterstock/FOTODOM / Eugene Partyzan Девушка в солнцезащитных очках геометрической формы

Даже самые красивые на вид и модные солнцезащитные очки не станут любимым аксессуаром, если доставляют дискомфорт. Модели, которые сильно давят за ушами, в конце каждого дня оставляют заметный след на переносице или сползают вниз при каждом движении, практически не имеют шансов стать любимыми.