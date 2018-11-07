Жители Подмосковья начнут разделять мусор с 1 января 2019 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Московской области внедрят систему раздельного сбора мусора с 1 января 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области.

Губернатор МО Андрей Воробьев отметил, что необходимо обеспечить алгоритм, позволяющий жителям понять, как правильно разделять мусорные отходы, где установят раздельные контейнеры, и как часто их будут вывозить.

Он также добавил, что жители задают огромное количество вопросов по этой теме. Отвечать на них нужно спокойно, доходчиво и простым языком. Обращаться к гражданам нужно через систему управдомов и, конечно, через систему информирования.

"Важная тема, новая для нас. Легкой прогулки там не будет, но я думаю, что мы все вместе реализуем этот важный проект", — подчеркнул Воробьев.

В некоторых подмосковных городах уже состоялся переход на раздельный сбор мусора. В настоящее время четыре областных оператора закупают автомобили двух цветов. Синие должны забирать чистый мусор, а серые — органику.