Оборот розничной торговли вырос в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Московской области с января по сентябрь 2018 года вырос оборот розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,6% и составил 1,68 триллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлстат.

Оборот розничной торговли в Подмосковье в сентябре этого года составил 201 миллиард рублей. Сообщается, что в сопоставимых ценах это 109,3% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению с августом снизился на 0,3%.

В этом году оборот формировался на 98,7% организациями, реализующими товары вне рынка.

45,6% составила доля пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий. Еще 54,4% — непродовольственные товары. В сентябре увеличились продажи свежих овощей, чая и муки. Из непродовольственных товаров в специализированных магазинах увеличился спрос на мебель и обувь.