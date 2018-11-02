Минтранс Подмосковья отчитался о готовности дорожной сети к зиме

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подмосковные дорожные службы перевели региональные и муниципальные автомобильные дороги на зимнее содержание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При этом, как заявил глава регионального ведомства Алексей Гержик, в распоряжении дорожных служб имеется необходимый запас и реагентов, и технических средств для обеспечения безопасности на дорогах области в зимний период.

Алексей Гержик пояснил, что более 620 тысяч тонн песко-соляной смеси заготовлено для обработки дорог от снега и наледи. По его словам, из этого количества 500 тысяч тонн смеси предназначено для обработки дорог регионального значения.

На региональных дорогах Подмосковья зимой будет работать 1,3 тысячи единиц техники. На дороги муниципального значения выйдет более 2,4 тысячи единиц техники. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в зимний период дорожные службы задействуют более 3,7 тысячи единиц спецтехники.

Сейчас работа осуществляется в режиме "по фактической погоде". При снижении температуры воздуха до отрицательных значений будет проведена обработка наиболее опасных участков дорожной сети реагентами. В Подмосковье круглосуточно ведется мониторинг погодных условий.

Общая протяженность сети региональных и муниципальных дорог Подмосковья составляет более 37,8 тысячи километров.