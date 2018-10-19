Президентские гранты получили восемь молодых ученых из Подмосковья

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президентские гранты на научные разработки получили восемь молодых ученых из Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В этом году обладателями серьезной финансовой поддержки на научные разработки стали 8 исследователей из МГОУ, МФТИ, Пущинского научного центра РАН, Научного центра РАН в Черноголовке. Грант Президента РФ составляет для кандидата наук — 600 тысяч рублей в год, доктор наук — миллион рублей в год, гранты предоставляются на два года", — подчеркивает ведомство.

Сообщается, что по итогам 2017 года доля молодых ученых составляет 29% от общего количества научных работников Подмосковья. В области разработана система предоставления грантов регионального правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

"Правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области. В будущем году общий объем финансирования в научную сферу составит около полумиллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.