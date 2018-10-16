Жители Подмосковья практически не обжалуют кадастровую оценку недвижимости

КРАСНОГОРСК, 16 окт — РИА Новости. Количество обжалований предварительной оценки объектов недвижимости в Московской области минимально, сказал замминистра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков.

"Мы 14 сентября опубликовали… предварительные данные кадастровой оценки… На сегодняшний день поступило чуть более 2 тысяч обращений из 12,5 миллиона (объектов недвижимости — ред.) Это капля в море", — сказал Лавряков.

По его словам, жалобы на кадастровую оценку можно подать через региональный портал госуслуг и сайт Минмособлимущества.

Лавряков также отметил, что в результате новой кадастровой оценки налоговая нагрузка снизится для 2,5 миллиона граждан.