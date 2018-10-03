В Подмосковье вакцинация от гриппа охватила уже 14% жителей региона

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Прививочная кампания охватила в Подмосковье уже миллион жителей — 14% населения области, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"Вакцинация остается основным способом борьбы с гриппом и тяжелыми осложнениями, которые он может вызвать. Особенно прививки против гриппа показаны детям, людям в пожилом возрасте и тем, у кого имеется ряд хронических заболеваний. При вакцинации организм вырабатывает антитела к вирусу и формирует иммунитет к инфекции", — цитирует пресс-служба министра Дмитрия Матвеева.

Сообщается, что прививочная кампания стартовал в начале сентября. Она продлится до декабря. Запланирована вакцинация 3,2 миллиона человек, что составляет 45% населения Подмосковья.