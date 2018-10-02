В Сергиево-Посадском районе будут производить инфракрасные обогреватели

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Власти Московской области предоставили ОАО "Загорское монтажное управление" 1,2 гектара в деревне Игнатьево Сергиево-Посадского района для высокотехнологичного производства инфракрасных обогревателей, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"На арендованной земле инвестор планирует построить комплекс по производству инфракрасных стеклянных обогревателей — напольных, настенных и потолочных — и ввести его в эксплуатацию уже в III квартале 2022 года", — отмечает ведомство.

По данным Минмособлимущества, будет создано 45 новых рабочих мест, а объем налоговых и неналоговых поступлений от реализации проекта к 2025 году составит более 86 миллионов рублей.