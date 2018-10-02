Власти Подмосковья надеются, что отопительный сезон пройдет без сбоев

КРАСНОГОРСК (Московская область), 2 окт — РИА Новости. Власти Московской области рассчитывают, что регион пройдет отопительный сезон без сбоев.

"Очень важно, что за прохождение прошлого периода 2017-2018 года мы практически в три раза сократили количество технологических сбоев, которые были в 2015-2016 году", — отметил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, в прошлом году в Подмосковье не было ни одной серьезной аварийной ситуации.

"Очень надеемся, что и в этом году мы будем на том же уровне", — резюмировал Хромушин.