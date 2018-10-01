Глава Подмосковья лично контролирует начало отопительного сезона в области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона начало отопительного сезона. Глава области поручил службам ЖКХ внимательно следить за процессом и регулярно докладывать ему лично о ходе пуска тепла, сообщает телеканал "360".

Команда правительства Московской области вместе с губернатором обсудила пуск тепла в социальные объекты и жилые дома.

"Все котельные везде нами запущены, запущено тепло, но нужно какое-то время для того, чтобы оно начало работать и в социальных учреждениях, и в домах. Долг ЖКХ — очень подробно следить за ситуацией, никаких внештатных ситуаций у нас нет", — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что в течение недели нужная температура установится в жилых объектах и социальных учреждениях.