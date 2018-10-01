В Подмосковье все социальные объекты обеспечены теплом

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Все социальные объекты Московской области обеспечены теплом, батареи большинства многоквартирных домов (МКД) также начали работать, говорится в сообщении вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
Отмечается, что федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления — в течение пяти дней должна удерживаться среднесуточная температура менее восьми градусов. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева отопление включается до наступления регламентированных сроков.