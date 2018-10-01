В Подмосковье все социальные объекты обеспечены теплом

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Все социальные объекты Московской области обеспечены теплом, батареи большинства многоквартирных домов (МКД) также начали работать, говорится в сообщении вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 1 октября в Подмосковье обеспечен пуск тепла в большинстве многоквартирных жилых домов с центральным отоплением — теплоснабжением обеспечено уже порядка 90% таких домов. Работа по подаче тепла на жилой фонд продолжается, на 100% теплоснабжение МКД будет обеспечено уже в ближайшие дни", — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления — в течение пяти дней должна удерживаться среднесуточная температура менее восьми градусов. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева отопление включается до наступления регламентированных сроков.