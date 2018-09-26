В Подмосковье собираются внедрить электромаршрутки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Электроавтомобили могут выйти на внутригородские маршруты в Московской области. Этот вопрос рассмотрит правительство Подмосковья, сообщил телеканал "360" со ссылкой на регионального министра инвестиций и инноваций Вадима Хромова.

По его словам, вопрос развития электротранспорта на общественных маршрутах подняли на встрече первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса.

"Обратилась компания, которая производит электроавтомобили на базе автомобилей "Газель", — заявил Хромов.

Проработать вопрос возможности использования такого транспорта и обеспечить инфраструктуру, по словам Хромова, поручено министерству энергетики.