Здание для производства керамоплитки построят в подмосковном Ступино

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Производственно-складской корпус "Керама Марацци", ведущего производителя керамической плитки в РФ, построят в поселке Малино городского округа Ступино, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора.

"Проектом предусмотрено возведение одноэтажного неотапливаемого здания для производства и хранения продукции. По проекту площадь объекта составит 8,4 тысячи квадратных метров", — отмечается в сообщении.

По данным Главгосстройнадзора, плановое завершение строительства намечено на второй квартал 2019 года.