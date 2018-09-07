Жилой дом-долгострой введен в эксплуатацию в подмосковных Люберцах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство стройкомплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса "Томилино" в городском округе Люберцы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В ближайшее время 86 участников долевого строительства получат ключи от своих квартир", — цитирует пресс-служба главу регионального Минстроя Руслана Тагиева.

Сообщается, что новостройка представляет собой трех-четырехэтажный пятисекционный 86-квартирный кирпичный дом, его общая площадь составляет около 6,9 тысячи квадратных метров.

По данным ведомства, строительство многоквартирного дома было начато в 2015 году, изначально его планировалось завершить к концу 2016 года