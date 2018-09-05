"Губернаторскую доплату" в Подмосковье получают почти 3 тыс врачей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество подмосковных врачей, ежемесячно получающих введенную в апреле этого года "губернаторскую доплату", достигло 2,6 тысячи человек, говорится в пресс-релизе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Сообщается, что доплата была введена для врачей первичного звена: участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики. Для ее получения специалист должен соответствовать ряду критериев.

"Например, врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1,7 тысячи взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей. Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, иметь низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб…", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Министерство отмечает, что ежемесячная доплата уже показала свою эффективность, способствуя притоку новых кадров в медицинские учреждения Подмосковья.