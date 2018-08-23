В Подмосковье до конца 2024 года появится 69 фельдшерско-акушерских пунктов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Строительство 69 фельдшерско-акушерских пунктов планируется в Московской области за период с 2019 по 2024 год, говорится в сообщении первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
Согласно сообщению, фельдшерское-акушерские пункты возводятся в рамках губернаторской программы "Здравоохранение Подмосковья". Каждый из пунктов будет оснащен необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медицинского работника и его семьи.