В Ленинском районе Подмосковья построили детский сад на 360 мест

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 360 мест построено в деревне Дальние Прудищи Ленинского района Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Главгосстройнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Артура Гарибяна.

"Детский сад рассчитан на 15 групп дневного пребывания детей в возрасте от двух до семи лет. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, общая площадь трехэтажного здания составляет почти пять тысяч квадратных метров.