В Подмосковье снижается смертность от болезней системы кровообращения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Устойчивая тенденция снижения смертности от болезней системы кровообращения прослеживается в Московской области, сообщает министерство здравоохранения Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.

"Во многом это обусловлено налаженной системой маршрутизации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также организованной работой первичных сосудистых отделений и сосудистых центров. Всего в регионе функционирует 22 таких учреждения", — подчеркивается в пресс-релизе.

По данным министерства, показатель смертности от данного типа заболеваний в регионе составляет 547,5 случаев на 100 тысяч населения. Выявить болезни на ранней стадии позволяет своевременная диагностика.

"Согласно данным Росстата, Московская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по смертности от заболеваний системы кровообращения. В период с января по июнь 2018 года смертность от данного типа болезней снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.