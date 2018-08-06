Объекты ЖКХ Подмосковья полностью подготовят к зиме до 15 сентября

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Московской области к отопительному сезону завершат до 15 сентября, сообщает пресс-служба заместитель председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало августа готовность объектов ЖКХ Подмосковья к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. составляет 65% при плановом показателе в 60%", —говорится в релизе.

По данным пресс-службы, в настоящее время специалисты коммунальных предприятий уже проверили и подготовили к зиме почти семь тысяч километров тепловых сетей, 11 тысяч километров водопроводных и девять тысяч километров канализационных сетей, а также 1,5 тысячи котельных.