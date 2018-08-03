В подмосковных Химках построили школу на 1100 учеников

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Главное управление госстройнадзора Подмосковья выдало школе на 1100 учеников в городе Химки заключение о соответствии стандартам, сообщает ведомство.

"В здании школы разместились учебные помещения для 44 классов начальной, средней и старшей ступени, обустроены зоны рекреации, помещения для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы. В состав общешкольной группы вошли столовая с обеденным залом на 400 мест, два спортивных зала, гимнастический и зал для занятий хореографией, актовый зал на 435 мест и артистические помещения, три читальных зала, библиотека и медиатека на 150 мест, медицинские, административные и технические помещения", — говорится в сообщении со ссылкой на начальника регионального Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.

По данным ведомства, ход строительства школы строго контролировался, в результате учебное ведомство соответствует современным стандартам качественной учебной среды.