Подмосковье компенсирует владельцам уничтожение борщевика на своих участках

ХИМКИ(Московская область), 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области компенсируют собственникам около 18 тысяч рублей за гектар освобожденной от борщевика земли, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
Ранее сообщалось, что региональное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до одного миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Власти Московской области разработали на несколько лет комплексную программу по борьбе с опасным сорняком.
Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.