Подмосковье компенсирует владельцам уничтожение борщевика на своих участках

ХИМКИ(Московская область), 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области компенсируют собственникам около 18 тысяч рублей за гектар освобожденной от борщевика земли, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

"Мы недавно приняли порядок, по которому можем субсидировать фактически понесенные затраты по борьбе с борщевиком на землях в частной собственности из бюджета. Порядка 18 тысяч рублей на гектар мы субсидируем", — сказал Разин в ходе встречи Минмособлимущества с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

Ранее сообщалось, что региональное правительство разработало законопроект о штрафе в размере до одного миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком. Власти Московской области разработали на несколько лет комплексную программу по борьбе с опасным сорняком.

Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.