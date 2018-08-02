Большинство проверенных за полгода МУПов Подмосковья не допускает нарушений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 77 муниципальных предприятий Подмосковья за полгода выявила нарушения только в 15 ведомствах, сообщает министерство имущественных отношений Московской области.
В сообщении отмечается, что аудиторская проверка проводилась в рамках повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом. Кроме того, с этой же целью в Подмосковье сокращаются неэффективные ведомства.
"В рамках оптимизации… с начала года упразднено 112 Муниципальных унитарных предприятий", — говорится в сообщении.