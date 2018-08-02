Большинство проверенных за полгода МУПов Подмосковья не допускает нарушений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 77 муниципальных предприятий Подмосковья за полгода выявила нарушения только в 15 ведомствах, сообщает министерство имущественных отношений Московской области.

"В первой половине года проведен аудит 77 предприятий из 176, и получены результаты: 62 предприятия получили положительные заключения, а по бухгалтерской отчетности 15 МУПов у аудиторов были замечания. Аудиторские проверки предприятий и хозобществ помогают найти слабые места и избежать возможных рисков в будущем", — цитирует пресс-служба главу министерства Андрея Аверкиева.

В сообщении отмечается, что аудиторская проверка проводилась в рамках повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом. Кроме того, с этой же целью в Подмосковье сокращаются неэффективные ведомства.

"В рамках оптимизации… с начала года упразднено 112 Муниципальных унитарных предприятий", — говорится в сообщении.