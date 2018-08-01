В Подмосковье начали действовать льготы на проезд в электричке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пенсионеры и другие льготные категории граждан Подмосковья со среды получили право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, говорится на сайте правительства Московской области.
Региональное правительство отмечает, что если у гражданина, который имеет право на льготу, нет социальной карты, то ее необходимо получить в МФЦ. На время изготовления СКМО выдается справка о праве проезда на электричках Московской области.
"Помимо пенсионеров, правом бесплатного проезда в пригородных поездах теперь могут воспользоваться такие льготные категории граждан, как лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет", — подчеркивается на сайте.