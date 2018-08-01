В Подмосковье начали действовать льготы на проезд в электричке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пенсионеры и другие льготные категории граждан Подмосковья со среды получили право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, говорится на сайте правительства Московской области.

"Льготный проезд обеспечивает социальная карта жителя Московской области (СКМО). Для бесплатного проезда требуется перекодировать СКМО, установив на нее специальное транспортное приложение. Сделать это можно в железнодорожных кассах. Процесс перекодировки занимает от пяти до десяти секунд", — отмечается в сообщении.

Региональное правительство отмечает, что если у гражданина, который имеет право на льготу, нет социальной карты, то ее необходимо получить в МФЦ. На время изготовления СКМО выдается справка о праве проезда на электричках Московской области.

"Помимо пенсионеров, правом бесплатного проезда в пригородных поездах теперь могут воспользоваться такие льготные категории граждан, как лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет", — подчеркивается на сайте.