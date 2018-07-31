Количество эффективных муниципалитетов Подмосковья увеличилось почти вдвое

КРАСНОГОРСК(Московская область), 31 июл — РИА Новости. Количество эффективных муниципалитетов в Подмосковье в первом полугодии этого года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Смирнова на заседании регионального правительства во вторник, ссылаясь на данные специального рейтинга муниципалитетов.

Смирнова отметила, что в первом полугодии 2018 года в "зеленой" зоне рейтинга оказалось 33 органа местного самоуправления, в то время как по итогам аналогичного периода прошлого года — 17. Также зампред правительства региона подчеркнула, что 91% "зеленой" зоны — городские округа. "Темпы эффективности работы городских округов характеризуются такими цифрами", — отметила она.

Кроме того, Смирнова сообщила, что в "красную" зону в первом полугодии 2018 года попало десять муниципальных образований.

Рейтинг содержит 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: "Предпринимательская деятельность" (шесть); "Государственные и муниципальные услуги" (14); "Эффективное управление" (пять); "Качество жизни" (23); "Сельское хозяйство" (два).