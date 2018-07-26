Завод по производству медизделий из пластика построят в Подмосковье

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На территории особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области будет налажено производство широкого ассортимента одноразовых медицинских изделий из пластика, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.

"Компания "Гранат Био Тех" заключила соглашение о взаимодействии с министерством инвестиций и инноваций Московской области. Поддержка региона поможет резиденту ОЭЗ "Дубна" в осуществлении проекта по созданию высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, завод разместится на площади в 17 тысяч квадратных метров.

"Ежегодный объем выпуска продукции составит до 200 миллионов вакуумных систем для взятия, хранения и транспортировки крови. Также будет налажен выпуск двухсторонних игл для проведения процедуры взятия венозной крови с объемом до 80 миллионов штук в год. Завод будет оснащен уникальными технологическими решениями по автоматизации сборки", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, "Гранат Био Тех" намерена завершить строительство первой очереди предприятия в III квартале 2018 года. Запустить комплекс полностью фирма планирует в начале следующего года.