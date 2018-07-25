В Егорьевске пройдет день открытых дверей Московской области

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. День открытых дверей Московской области состоится 27 июля на молодежном форуме "Я — гражданин Подмосковья", где будут представлены ведущие компании и образовательные учреждения региона, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

"Свои стенды выставят и представят свою деятельность такие ведущие ВУЗы и компании, работающие на территории Подмосковья, как МГИМО, S7, Шереметьево, Пепси, ИКЕА, Академия Фетисова и другие", — подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, в мероприятии примут участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, известные артисты, спортсмены, а также общественные деятели.

"Посетить день открытых дверей Московской области на форуме "Я — гражданин Подмосковья" 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет", — отмечается в пресс-релизе.

Форум проходит в Егорьевске на базе отдыха "Любляна".