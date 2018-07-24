Егорьевск вошел в топ малых городов России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В рейтинг вошли города, которые советуют посетить в августе.

Подмосковный Егорьевск вошел в топ-10 популярных для посещения малых городов России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Российский сервис подготовил рейтинг по данным брони жилья в частном секторе с 1 по 31 августа.

Помимо Егорьевска в топ-10 вошли Бахчисарай в Крыму, Лахденпохья в Карелии, Крымск в Краснодарском крае, Зеленоградск в Калининградской области, Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области и Жигулевск в Самарской области.

