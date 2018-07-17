Крупнейший в Восточной Европе колбасный завод открыт в Подмосковье

КАШИРА (Московская область), 17 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев открыли под Каширой после модернизации высокотехнологичный завод по производству сырокопченых колбас — один из крупнейших в Восточной Европе, передает корреспондент РИА Новости.

Предприятие было построено в начале 1990-ых годов, однако модернизация привела, по сути, к появлению совершенно нового завода.

Производство на объекте полностью автоматизированно, в результате чего комплекс сможет выпускать до 30 тысяч тонн готовой продукции.

"Московская область становится флагманом по производству продуктов питания", — сказал Гордеев, добавив, что новый завод — одна из первых "ласточек цифровой экономики России".

В свою очередь губернатор Подмосковья подчеркнул, что на предприятии будут задействованы уникальные специалисты.

На заводе будет работать около 170 человек, главным образом инженеры и IT-специалисты. Инвестиции в проект составили около 7 миллиардов рублей.