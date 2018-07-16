В Подмосковье построят 15 крупных объектов и создадут 3 тысячи рабочих мест

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Строительство порядка 15 крупных объектов, которые создадут более 2,7 тысячи рабочих мест, будет завершено до конца года в Подмосковье.

Об этом говорится в сообщении министерства стройкомплекса Московской области. Ведомство подчеркивает, что наибольшая доля проектов нежилой недвижимости приходится на производственные комплексы.

В пресс-релизе отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев определил вопрос создания мест приложения труда как одну из стратегических задач.

"На сегодняшний день в Центре содействия строительству (ЦСС) Московской области находится на сопровождении 1727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования — 795 проектов, в стройке — более 480 проектов и еще порядка 450 — на стадии предпроекта", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на текущий момент суммарный объем инвестиций в объекты нежилого строительства составляет свыше 23 миллиардов рублей.