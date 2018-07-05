Глава Подмосковья прогнозирует рост бюджета до 1 трлн рублей через 5-7 лет

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2023-2025 годы бюджет Подмосковья может взять планку в 1 триллион рублей.

"Мы с вами начинали с 454 миллиардов рублей в 2012 году, … а в 2023-2025 году мы постараемся взять планку в триллион рублей бюджета области", — сказала Воробьев в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Согласно закону о бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, доходы в текущем году должны составить 469,016 миллиарда рублей, расходы 513,747 миллиарда рублей. В 2019 году доходы бюджета планируются в объеме 485,977 миллиарда рублей, расходы — 532,622 миллиарда рублей; в 2020 году доходы должны составить 512,865 миллиарда рублей, расходы – 541,226 миллиарда рублей.

Губернатор отметил, что с 2012 по 2017 год ВРП Подмосковья вырос в 1,5 раза и "прогнозно составит порядка 4 триллионов рублей". "Мы вторые в стране по валовому региональному продукту, но наш сосед … по-прежнему держит пальму лидерства и их ВВП составляет порядка 15 триллионов — 4 наших и 15 триллионов ВВП города Москвы. Бюджет Подмосковья сейчас также второй по объёму в стране", — сказал Воробьев.