Китайская NORINCO готова участвовать в проектах Подмосковья на условиях ГЧП

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китайская корпорация NORINCO International готова реализовать в Московской области проекты в сфере транспорта и ЖКХ на условиях государственно-частное партнерство (ГЧП), сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На этой неделе замминистра инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев провел переговоры с руководством корпорации NORINCO International. Китайскую делегацию возглавляли вице-президент компании NORINCO Ван Сяобин и главный представитель Китайской северной индустриальной корпорации в России Вэй Юйбин.

"Приоритетные сферы для совместного сотрудничества на данный момент — транспорт и проекты в области жилищно-коммунального хозяйства. Уточню, что взаимодействовать мы готовы на условиях государственно-частного партнёрства", — пояснил во время встречи с китайскими коллегами Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

Форма ГЧП предполагает заключение концессионного соглашения между двумя сторонами, при котором Подмосковье берёт на себя часть финансовых обязательств.

"Мы готовы обсуждать реализацию проектов на условиях ГЧП. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью", — цитирует пресс-служба вице-президента компании Ван Сяобина.

Как отмечается в сообщении, китайская сторона показала большую заинтересованность в реализации проектов различной направленности в Подмосковье. По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу для определения конкретных проектов и продолжения обсуждения сотрудничества. В состав группы войдут представители Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья и представители китайской корпорации.

Корпорация NORINCO International — многопрофильная компания, которая реализует проекты в разных сферах (ЖКХ, строительство, энергетика, транспорт, нефтяная промышленность) по всему миру.