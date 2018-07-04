Китайская NORINCO готова участвовать в проектах Подмосковья на условиях ГЧП

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китайская корпорация NORINCO International готова реализовать в Московской области проекты в сфере транспорта и ЖКХ на условиях государственно-частное партнерство (ГЧП), сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Приоритетные сферы для совместного сотрудничества на данный момент — транспорт и проекты в области жилищно-коммунального хозяйства. Уточню, что взаимодействовать мы готовы на условиях государственно-частного партнёрства", — пояснил во время встречи с китайскими коллегами Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.
Форма ГЧП предполагает заключение концессионного соглашения между двумя сторонами, при котором Подмосковье берёт на себя часть финансовых обязательств.
"Мы готовы обсуждать реализацию проектов на условиях ГЧП. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью", — цитирует пресс-служба вице-президента компании Ван Сяобина.
Как отмечается в сообщении, китайская сторона показала большую заинтересованность в реализации проектов различной направленности в Подмосковье. По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу для определения конкретных проектов и продолжения обсуждения сотрудничества. В состав группы войдут представители Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья и представители китайской корпорации.
Корпорация NORINCO International — многопрофильная компания, которая реализует проекты в разных сферах (ЖКХ, строительство, энергетика, транспорт, нефтяная промышленность) по всему миру.