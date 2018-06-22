Село Абрамцево попало в рейтинг лучших городков для отдыха летом в России

МОСКВА, 22 июн — РИАНовости. Подмосковное село Абрамцево вошло в топ-5 популярных мест среди российских туристов в летний сезон.

Село Абрамцево вошло в топ-5 рейтинга популярных среди туристов городков России для отдыха на выходные в середине лета. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Рейтинг составлялся на основе анализа броней жилья отдыхающими в частном секторе с 23 июня по 31 августа этого года.

"В первую десятку малых городов, популярных для туризма в середине лета, входят Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Байкальск в Иркутской области, Олонец в Карелии и Абрамцево в Подмосковье", — приводит "360" данные сервиса бронирования жилья.

Больше всего туристы тратят за сутки в Суздале – три тысячи рублей на семью за сутки. Для отдыха в селе Абрамцево денег понадобится меньше – примерно 1,7 тысячи рублей.

