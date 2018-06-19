В Подмосковье установили 550 детских площадок по губернаторской программе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Порядка 550 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы за четыре года ее реализации, сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона Евгений Хромушин.

"Мы за четыре года 550 площадок сделали. В этом году программа также реализовывается, ещё планируем 200 таких площадок сделать по текущему году", — сказал Хромушин

Министр подчеркнул, что благоустройство площадок включает не только установку безопасного резинового покрытия, но и "суперсовременных игровых комплексов".

"Самое главное — это качество… Мы видим сегодня, что все зоны востребованы. Эту работу будем продолжать. Всё, что мы делаем ориентировано на основного заказчика — и это жители, им должно быть комфортно и удобно", — сказал Хромушин.