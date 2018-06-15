В Подмосковье в 2018 году вырос объем промпроизводства

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Оборот организаций в январе-апреле 2018 года увеличился на 11,5% и составил 3,184 трлн руб.

В первые четыре месяца 2018 года объем промышленного производства в Подмосковье вырос на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлстат.

Кроме того, в сегменте добычи полезных ископаемых за январь-апрель текущего года показатель промышленного производства увеличился на 12,1%. Показатель производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за аналогичный период этого года вырос на 2,3%.

В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 9% за январь-апрель 2018 года. Также за аналогичный период на 16,6% вырос показатель выполненных работ и услуг по "чистым" видам экономической деятельности, отгруженных товаров собственного производства, а также в сегменте добычи полезных ископаемых.

В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 12,5%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 14,3%, а в сегменте водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 8,3%. Для исследования были взяты показатели за январь-апрель 2018 года и аналогичный период 2017 года.

