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Новости Подмосковья

В Московской области расширят соципотеку для воспитателей детских садов

22:5107.06.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента на витринеЗнак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В 2018 году в Подмосковье отремонтируют 23 школы, а к 2020 году это число увеличат до 130.

Подмосковное Министерство образования предполагает расширить социальную ипотеку для воспитателей. Об этом рассказала министр образования Марина Захарова на заседании регионального парламента, сообщил телеканал "360".

Программа соципотеки в Подмосковье стартовала в 2016 году. В ней участвуют только те педагоги, которые трудятся на территории области. Также соципотеку могут получить врачи, тренеры-преподаватели, а также молодые ученые и молодые уникальные специалисты. Программа предполагает погашение полной стоимости жилья правительством Московской области. Первая половина стоимости предоставляется в виде субсидии, а оставшаяся будет выплачиваться ежемесячно на протяжении 10 лет. То есть врачи и учителя выплачивают только проценты по кредиту.

По словам Захаровой, кроме учителей, также и воспитатели имеют право участвовать в социальной ипотеке.

"Было такое обращение к губернатору Подмосковья. Нам выделили в этом году семь мест, на них подана 81 заявка из муниципальных образований. Мы будем выходить с предложением расширить социальную ипотеку и для этой категории тоже", — сказала Марина Захарова.

Кроме того, в рамках заседания Мособлдумы депутаты обсудили итоги учебного года.

"Задача, поставленная президентом, — войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, начать решили с главного: провести капитальный ремонт в школах и садах, чтобы у детей из маленьких сел и крупных городов были одинаковые условия обучения", — отметила Марина Захарова.

В 2018 году в Московской области будет проведен ремонт 23 школ, а к 2020 году это число увеличат до 130. Также Захарова отметила, что между школами должна быть здоровая конкуренция. Для этого должны быть созданы все условия, которые предоставляют в школах и садах, одинаково. Не имеет значения, в каком муниципалитете проживает ребенок. Во всех образовательных учреждениях должны работать высококвалифицированные педагоги.

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