Жителям Подмосковья было выписано льготных рецептов почти на 5 млн рублей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. С начала года жителям области отпущено лекарственных препаратов по более чем 1,18 миллиона рецептов.

В Московской области с начала текущего года было отпущено препаратов по более чем 1,18 миллиона рецептов на сумму 4,8 миллиона рублей. В регионе право на льготные лекарства имеют 680 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову.

По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Маркова, годом ранее жителям области было выписано около 3,2 миллиона льготных рецептов на общую сумму 9,1 миллиона рублей.

Министр напомнил, что в Подмосковье сейчас льготные препараты можно получить в 320 аптечных пунктах. Семь из них работают круглосуточно.

"Общий объем средств, направленных на оказание амбулаторной помощи в 2018 году, составляет более 10 миллиардов рублей", — заявил Марков.

Министр отметил, что в региональном Минздраве и на местах в рабочем порядке решают возникающие вопросы по лекарственному обеспечению. Если в отдельных случаях возникает необходимость, то закупку осуществляют в индивидуальном порядке.

Задать вопросы и узнать о наличии льготных препаратов можно по телефону горячей линии 8(495)748-48-80.