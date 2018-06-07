Воробьев предложил и.о. главы Орехово-Зуевского района искать другую работу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор предложил на эту должность кандидатуру Евгения Рунова, который в настоящее время руководит администрацией городского округа Ликино-Дулево.

Андрей Воробьев выразил недоверие исполняющему обязанности главы Орехово-Зуевского района Борису Егорову "за нежелание открыто обсуждать актуальные проблемы с жителями". Об этом он заявил во время совещания по поводу митинга жителей округа, сообщил телеканал "360".

Губернатор подчеркнул, что глава не общался с жителями и не разъяснил им ситуацию с проблемными объектами.

"Почему вы все спрятались? Почему никто не вышел к людям? Почему никто не провел разговор? Почему не объяснили ситуацию ни с детским садом, ни с поликлиникой, ни с мусором? Почему вы проигнорировали выступление людей? Где вы были в этот день, когда в вашем вверенном городском округе произошло такое событие, а вас, власти, почему-то не оказалось рядом? Если людей это волнует, вы должны были дать ответы на все интересующие вопросы. Борис Владимирович, с вами я работать в таком режиме не готов и не буду. Вам придется найти другую работу. До свидания", — сказал Воробьев Егорову.

Жители района пожаловались на мусорный полигон "Малая Дубна", на недостроенную поликлинику и детский сад. Борис Егоров на митинге не появился и объяснений жителям не дал. На вопрос, где он был в это время, чиновник ответить не смог.