В Подмосковье пройдут открытые тренировки сборных-участниц ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На территории Подмосковья перед стартом чемпионата мира по футболу пройдут открытые тренировки сборных Португалии, Франции, Аргентины, Бельгии, Перу и Туниса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона Московской области.

"Сборная Португалии проведет тренировку на территории учебно-тренировочного центра "Сатурн". Перу — на "Арене Химки", Аргентина — в Бронницах, на стадионе имени Сыроежкина. Франция будет тренироваться на стадионе "Глебовец" в Истре. Сборная Туниса — на "Строителе" в Селятине. Бельгийцы проведут открытую тренировку на стадионе "Гучково" в Дедовске", — говорится в сообщении.

Открытые тренировки подразумевают наличие на трибунах представителей средств массовой информации и болельщиков. Подробная информация будет опубликована на медиаканале сайта FIFA.

"Вход на тренировки осуществляется по пригласительным билетам. Федерации футбола стран самостоятельно определяют нужную для себя квоту от общего числа. Оставшееся количество пригласительных передается в организационный комитет — 2018. Далее часть передается в министерство физической культуры и спорта Московской области. Приоритет в посещении открытых тренировок мы будем отдавать воспитанникам спортивных школ региона", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в "Лужниках".