В Подмосковье пройдут открытые тренировки сборных-участниц ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На территории Подмосковья перед стартом чемпионата мира по футболу пройдут открытые тренировки сборных Португалии, Франции, Аргентины, Бельгии, Перу и Туниса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона Московской области.
"Сборная Португалии проведет тренировку на территории учебно-тренировочного центра "Сатурн". Перу — на "Арене Химки", Аргентина — в Бронницах, на стадионе имени Сыроежкина. Франция будет тренироваться на стадионе "Глебовец" в Истре. Сборная Туниса — на "Строителе" в Селятине. Бельгийцы проведут открытую тренировку на стадионе "Гучково" в Дедовске", — говорится в сообщении.
Открытые тренировки подразумевают наличие на трибунах представителей средств массовой информации и болельщиков. Подробная информация будет опубликована на медиаканале сайта FIFA.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в "Лужниках".