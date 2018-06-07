В Красногорске построят медицинский центр за 900 миллионов рублей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Медицинский центр построят в Красногорске в 2019 году, инвестиции составят 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерство строительного комплекса Подмосковья.

"Минстрой выдал разрешение на строительство медицинского центра в микрорайоне "Изумрудные холмы" городского округа Красногорск. Поликлиническое учреждение с отделениями для взрослых и детей рассчитано на 400 посещений в смену", — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.

Общая площадь пятиэтажного здания составит более шести тысяч квадратных метров, площадь застройки — свыше 1,5 тысяч квадратных метров. Планируемый срок завершения строительства медицинского центра — IV квартал 2019 года.

"Открытие нового учреждения здравоохранения позволит не только повысить доступность оказания медицинских услуг для жителей Красногорска, но и создаст порядка 120 новых мест приложения труда", — отметил Тагиев.

Объект будет возведен застройщиком АО "Затонское", который планирует вложить в реализацию проекта инвестиции в размере 900 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.