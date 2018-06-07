Первую быструю станцию зарядки электромобилей откроют в Подмосковье 9 июня

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первую быструю зарядную станцию для электромобилей откроют в Подмосковье 9 июня недалеко от аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Девятого июня в 12 часов, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на съезде с Ленинградского шоссе в сторону одного из крупнейших авиахабов России состоится открытие первой быстрой зарядной станции Единой зарядной инфраструктуры Подмосковья", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что открытие этой станции дает старт новому витку роста зарядной инфраструктуры региона. До конца года заработает 10 так называемых fast charge, или быстрых зарядок. Эти отечественные станции мощностью 50 киловатт обеспечивают зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут.

Программа создания зарядной инфраструктуры министерства энергетики Московской области проходит совместно с ООО "Современные конверсионные технологии", дочерним подразделением концерна "Российские технологии". Основные точки установки таких станций — в непосредственной близости от аэропортов и на основных магистралях региона, отмечается в материале.

Зарядная инфраструктура Московской области уже сейчас позволяет осуществлять беспрепятственное передвижение по Подмосковью на электромобиле, осуществлять поиск, навигацию и зарядку с помощью мобильного приложения или бота вне зависимости от оператора или производителя, дополняется в пресс-релизе.