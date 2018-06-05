В подмосковных парках пройдет более 50 праздничных мероприятий во время ЧМ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 50 праздничных мероприятий пройдет в подмосковных парках во время чемпионата мира по футболу, по оценкам организаторов их посетят более 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Во время чемпионата мира по футболу в 30 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 50 мероприятий, посвященных этому событию. Среди мероприятий — фестивали, викторины, конкурсы, мастер-классы, концерты. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 40 тысяч человек", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

В парке "Пехорка" в Балашихе подготовили программу "Активная жизнь" со спортивными состязаниями, выступлениями артистов и творческих коллективов, футбольным турниром, уточнили в пресс-службе.

Мини-чемпионат по футболу среди детей пройдет в Реутовском центральном городском парке. Концерт "Вперед, Россия!" — в парке отдыха "Вербилки" Талдомского района, конкурс рисунка на асфальте — в центральном парке Наро-Фоминска, добавили в министерстве.

В центральном парке городского округа Королев состоится праздник "Золотое лето". Перед гостями выступит духовой оркестр, ведущие расскажут об истории чемпионатов мира по футболу, о городах, которые принимают нынешнее мировое первенство, прозвучат песни о футболе, пояснили в пресс-службе.

Парк "Ивановские пруды" в Красногорске пригласит на детскую театрализованную программу "11+11". Гости познакомятся с правилами игры в футбол, смогут принять участие в эстафетах, основным предметом в которых станет футбольный мяч.

В парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого городского округа Химки пройдет фестиваль "Россия — родина спорта". Посетителей ждут концерт с участием артистов эстрады и творческих коллективов, викторины, конкурс рисунков, интерактивные зоны, спортивные состязания, сообщили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. В Московской области будут базироваться девять сборных команд — России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.